Rica prenda: Sergio Ramos ganha Ferrari 12Cilindri de 500.000 euros

As prendas natalícias em Espanha só são oferecidas no Dia de Reis a 6 de Janeiro mas o presente de Sergio Ramos chegou mais cedo do que o previsto.

Na sua conta do Instagram publicou este fim de semana a mais recente aquisição: nada mais, nada menos do que um Ferrari 12Cilindri de meio milhão de euros!

"Um novo item para a colecção", escreveu o antigo internacional espanhol para logo ser brindado com os parabéns de mais de 200 mil fãs que o seguem naquela rede social.

Não é preciso ser um adivinho para perceber que o super desportivo mantém um V12 de 6.5 litros totalmente atmosférico e sem o menor apoio eléctrico.

São 830 cv e 678 Nm passados às rodas traseiras direccionais através da mesma caixa automática de dupla embraiagem com oito relações do SF90.

E só precisa de 2,9 segundos para bater nos 100 km/hora, com a velocidade máxima de 340 km/hora a confirmarem a sua dinâmica revigorada.

