Rezvani Dark Knight é o ''novo'' Lamborghini Urus para o apocalipse

O Lamborghini Urus parece feito de origem para as transformações mais radicais: a americana Rezvani Motors é o exemplo mais recente, ao fazer do super SUV um "tanque" militarizado nem Batman desprezaria ter na sua caverna.

Baptizado como Rezvani Dark Knight, este batmobile "projectado" ao estilo Mad Max herda uma carroçaria específica em fibra de carbono ultra ligeira, definida por vários apêndices que lhe dão um visual agressivo quanto baste.

A definir a área frontal está uma assinatura luminosa dividida em quatro, com as ópticas perfeitamente integradas no capô nervurado a realçarem um pára-choques maciço.

Novidade é a superfície envidraçada muito reduzida face ao modelo original enquanto a linha do tejadilho muito recta é realçada por uma barra de luzes em LED.

Visto de perfil, é impossível não ficar impressionado com os enormes guarda-lamas a sobreporem-se aos arcos de rodas "quadrados" para albergar jantes em liga leve de 22 polegadas com pneus "todo o terreno" de 33 polegadas.

Se a frente já impressiona, a traseira não fica atrás, como se percebe na asa proeminente sobre a parte superior do vidro traseiro, e nos farolins rectilíneos.

Revisto foi igualmente o desenho da porta da bagageira, do pára-choques e do difusor, reforçando a aparência indestrutível do super SUV.

O habitáculo mantém a configuração de quatro ou cinco lugares mas, sendo totalmente personalizável, é dada à escolha estofos e revestimentos em pele Nappa ou Alcantara, a que se somam cinco opções exclusivas para o desenho dos bancos.

800 cv destruidores

Quanto à mecânica, mantém-se o V8 biturbo de 4.0 litros que equipa o Lamborghini Urus original mas com a potência elevada dos 666 cv que tem a versão Performante para os 800 cv embora sem serem avançadas as optimizações para esse ganho de potência.

Face a tal poder motriz, os zero aos 100 km/hora cumprem-se em pouco mais de três segundos, sendo à partida mais rápido do que a versão SE híbrida plug-in de 799 cv, e sempre envolvido por uma banda sonora explosiva a anunciar a sua chegada ao inimigo.

Sendo um batmobile inspirado em blindados militares, o super SUV pode ser requintado com um pacote "feito" para a guerra que inclui blindagem anti-explosivos, vidros à prova de balas, pára-choques em aço, suspensão reforçada e pneus run-flat.

A gosto, poderá ser equipado com tecnologias mais próprias das forças armadas, como um sistema protetor contra pulsos electro-magnéticos, um dispositivo para gerar "cortinas " de fumo e um detector de explosivos, sem esquecer a visão nocturna térmica.

Do pacote fazem ainda parte sprays de pimenta, coletes à prova de balas e um kit de primeiros socorros, além de puxadores de portas electrificados para desanimar os mais afoitos que quiserem entrar à força.

Fica por saber o preço deste Rezvani Dark Knight mas, sabendo-se que o Lamborghini Urus mais acessível arranca em redor dos 300 mil euros, o valor final deverá ser substancialmente superior.

