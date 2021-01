Revolta em duas rodas: BMW X5 atacado por ciclistas em Nova Iorque

Não se percebe muito bem de onde veio o ódio, mas um BMW X5 foi alvo da fúria de um grupo de jovens ciclistas nas ruas de Manhattan, Nova Iorque, na tarde de terça-feira da semana passada.

O SUV guiado por Max Torgovnick, com a mãe ao lado, foi cercado no cruzamento da East 21st Street com a Quinta Avenida.

Acto imediato, o grupo começa a dar socos no vidro do condutor e a baterem na chapa, até que um dos rapazes salta para o capô e pontapeia repetidamente o pára-brisas até o rachar.

São poucas as informações para a razão do confronto mas, segundo as explicações de Torgovnick, tinha abrandado pouco antes a velocidade para os ciclistas o ultrapassarem.

Aparentemente, um dos jovens acabou por chocar contra a traseira doo BMW, ferindo-se no lábio, levando depois às cenas de violência.



Quando a polícia chegou ao local, já o grupo tinha dispersado, levando-a a pedir agora ajuda às pessoas que assistiram a toda a situação para identificarem os agressores.



Um valente susto para os ocupantes do SUV, que levou o condutor ao ponto de a afirmar que acreditava que ia ali morrer!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?