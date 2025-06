Revisão subtil: Land Rover Defender ainda mais apelativo para o 'off-road'

Seis anos após a estreia no salão automóvel de Frankfurt, um dos mais icónicos 4x4 de sempre foi agora devidamente reformulado por dentro e por fora mas sem que as mudanças traiam os seus genes.

O Land Rover Defender viu as ópticas à frente e atrás serem revistas, com assinaturas luminosas mais refinadas, ganhando também de série os faróis de nevoeiro e a barra da grelha em Gloss Black logo na entrada da gama.

A paleta cromática para o exterior também foi renovada com os novos tons Woolstone Green e Borasco Grey, assim como um novo desenho para as jantes em liga leve de 22 polegadas com sete raios decoradas em Diamond Turned Dark Grey.

Revistos foram igualmente os equipamentos a bordo, a começar pelo novo ecrã multimédia de 13,1 polegadas com um infoentretenimento mais intuitivo.

Novidade é o opcional controlo da velocidade de cruzeiro adaptativo "fora de estrada" evoluído a partir do All Terrain Progress Control, para ajustar automaticamente a velocidade e manter o nível de conforto em pisos irregulares.

Opções para todos os gostos

A complementar a gama, o Defender 130 é proposto com a opção de compressor integrado para ajustar a pressão dos pneus em condições off-road.

Já o extremo Defender Octa, com o seu V8 biturbo de 4.4 litros a debitar 635 cv e 800 Nm ganha a nova cor exclusiva Sargasso Blue, alinhada com a película protectora baça Patagonia White e detalhes em Textured Graphite.

Toda a gama é reforçada com pacotes opcionais de acessórios opcionais – Explorer, Adventure e Urban – com variações em preto do porta-bagagens Expedition, das barras transversais e da protecção inferior dianteira, com a traseira em acabamento escuro.

O off-roader agora revisto já tem as encomendas abertas, com o Defender 110 a arrancar nos 90.114 euros, seguido do Defender 90 a partir de 132.438 euros, e do Defender 130 desde 138.086 euros, com o topo de gama Defender Octa a começar nos 247.193 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?