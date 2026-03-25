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Revisão total: Mercedes-Maybach Classe S ainda mais luxuoso

Como é que se eleva o luxo a um nível ainda mais exclusivo? O Mercedes-Maybach Classe S é uma das melhores respostas possíveis após receber a actualização mais extensa da sua história, como sublinha a insígnia germânica.

Tomando como base a mesma plataforma técnica do renovado Mercedes-Benz Classe S estreado há quase dois meses, a berlina recebeu os necessários retoques de estilo por dentro e por fora, sem esquecer uma interface digital mais refinada.

Sob o capô escondem-se novos motores electrificados de seis e oito cilindros que foram desenvolvidos de raiz para um desempenho ainda mais eficiente; o V12 biturbo com 612 cv mantém-se no catálogo mas com a Europa de fora.

As reservas nacionais para a berlina de luxo abriram esta quarta-feira mas os preços para as variantes a concurso ainda não foram revelados.

Impacto visual mais extremo

O estilo inconfundível deste Mercedes-Maybach Classe S é agora mais acentuado por fora à conta duma grelha sobredimensionada com sofisticados detalhes luminosos proporcionados pela moldura iluminada.

Detalhes em ouro rosado conferem um toque distintivo às ópticas com a sua estrela dupla enquanto o símbolo Maybach nas entradas de ar tem acabamento cromado, o mesmo acontecendo com o capô.

Atrás, os farolins e a porta da bagageira foram redesenhados, combinando agora o cromado com o preto brilhante, numa evolução estética que não disfarça os 5,48 metros que tem de comprimento.

As jantes de 20 ou 21 polegadas em liga leve são específicas deste modelo, com a curiosidade de integrarem um logótipo que permanece sempre na vertical.

O pacote Night Series soma elementos externos escurecidos e novas combinações de cores onde está incluído um Nautic Blue metalizado.

Classe executiva a bordo

Não falta espaço a bordo desta berlina, como se percebe nos 3,40 metros que separam os dois eixos, com o habitáculo a ser decorado com acabamentos específicos, obviamente mais luxuosos do que os presentes no "convencional" Classe S.

Materiais cuidadosamente seleccionados, acabamentos impecáveis e novas opções de personalização, onde se destaca o uso intensivo da pele ou tecidos sintéticos, com pormenores em madeira porosa, realçam a opulência a bordo.

E essas ideia reflecte-se de imediato nos dois bancos traseiros, projectados para oferecer viagens excepcionalmente confortáveis, onde não falta uma consola central que até pode "acomodar" taças de champanhe banhadas a prata.

Depois são os dois visores de 13,1 polegadas com novos controlos remotos, configuráveis de maneira individual para controlar a climatização e o infoentretenimento, sem esquecer as câmaras integradas para chamadas em vídeo.

Há sempre a possibilidade de personalizar este Maybach Classe S de forma ainda mais "radical", com a divisão Made to Measure da Manufaktur a propor 150 opções cromáticas para o exterior e outras 400 para o habitáculo.

À frente, o "chauffeur" e o "mordomo" são absorvidos pelos três ecrãs que compõem o MBUX Superscreen, suportado pelo sistema operativo MB.OS com inteligência artificial, que é uma estreia nesta proposta.

Os recursos de assistência ao condutor também utilizam um novo sistema de navegação, capaz de executar funções especiais como o estacionamento automático.

V12 "eliminado"…

É no campo das motorizações que se percebe como a Europa irá ser "discriminada", já que apenas os mercados da América do Norte e do Médio Oriente poderão ter acesso ao V12 biturbo de 6.0 litros com uns exorbitantes 612 cv.

Para o Velho Continente estão reservados o S 580 com um V8 biturbo de 4.0 litros com 537 cv e 750 Nm, a que se somam mais 17 kW (23 cv) e 205 Nm dados pelo sistema elétrico de 48 volts.

Já o S 580e com tecnologia híbrida EQ equipa um bloco turbocomprimido de 3.0 litros e seis cilindros em linha com 449 cv e 560 Nm, auxiliado por um propulsor eléctrico de 120 kW (163 cv) e 480 Nm.

Os combinados 585 cv e 750 Nm são auxiliados por uma bateria de 22 kWh para 98 quilómetros, sendo recarregável a 60 kW DC ou a 22 kW AC.

… sem perder 612 cv

O topo de gama é exemplificado pelo micro híbrido S 680 mas agora com um V8 biturbo em vez do anterior V12 biturbo, mesmo se os 612 cv de potência são mantidos, baixando o binário para 850 Nm.

Mantém-se a suspensão pneumática Airmatic, agora com um controlo preditivo mais avançado graças à tecnologia Car-to-X partilhada com outros modelos Mercedes-Benz que circulem à frente.

Os dados transmitidos em tempo real para a "nuvem inteligente" da insígnia germânica permitem ao sistema antecipar as condições do piso e ajustar a suspensão para absorver as suas irregularidades.

As reservas nacionais para a berlina de luxo abriram esta quarta-feira mas os preços para as variantes a concurso ainda não foram revelados.

Texto: P.R.S.

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