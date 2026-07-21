'Restomod': Range Rover recuperado para fazer par com novo SV Ultra

Os saudosistas não podem perder a "novidade" que a Range Rover preparou para o Monterey Car Week que irá acontecer na em meados de Agosto.

Os artesãos da divisão Bespoke Classic gastaram mais de 2.000 horas de trabalho artesanal a recuperar um Range Rover Classic de 1993 para combinar com o Range Rover SV Ultra que irá estrear na californiana Pebble Beach.

O SUV agora "recuperado" exemplifica os inúmeros recursos personalizáveis que aquele departamento dispõe para adaptar ao mais ínfimo pormenor criações intemporais aos gostos e desejos dos seus clientes.

O restomod em questão apresenta a mesma cor Titan Silver com que o novo Range Rover SV Ultra será lançado, num acabamento que inclui partículas em alumínio para criar uma superfície altamente iridescente para evocar o metal liquefeito.

A personalização desta variante Bespoke Classic prossegue nas jantes de 16 polegadas pintadas em Satin Platinum Atlas, com os aros a serem contrastados com um acabamento diamantado.

Soma-se a nova inscrição Range Rover SV Ultra no capô, sob o qual está uma placa a destacá-lo como a primeira encomenda bespoke dum par combinado, enquanto as guarnições laterais foram retiradas para reflectir as superfícies minimalistas do novo SUV.

Mais do que um restomod

O habitáculo do Range Rover Bespoke Classic também foi devidamente modernizado com a estreia do revestimento Ultrafabrics a combinar a tonalidade dupla Orchid White e Cinder Grey do Range Rover SV Ultra.

O painel de instrumentos é revestido em Cinder Grey, assim como as saídas de ar, com o volante a assumir aqueles dois tons contrastantes.

A ligação ao novo SUV prossegue nos bancos, que exibem o mesmo padrão criado a laser com perfurações em mosaico, com os acabamentos bespoke das portas a incluírem puxadores, tampas dos altifalantes e acabamentos em alumínio escovado.

A alimentar este restomod está o recuperado bloco V8 de 3.9 litros (185 cv e 312 Nm) com que o modelo original se apresentou há mais de 30 anos nos mercados da América do Norte, emparelhado com uma caixa automática de quatro velocidades.

Para além da reconstrução abrangente do motor, os técnicos da divisão Classic Works melhorou a fiabilidade da transmissão, suspensão, direcção e componentes do sistema de travagem, mantendo o carácter e a integridade do modelo original.

O Range Rover Bespoke Classic, assim como o novíssimo Range Rover SV Ultra, farão parte do leilão The Monterey Auction que a RM Sotheby’s irá concretizar a 14 de Agosto no Monterrey Car Week.

Texto: P.R.S.

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