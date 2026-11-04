Reservas estão abertas: Smart Compact Van fabricada na Stellantis Mangualde em digressão europeia

Está já em curso a "digressão" europeia dos novos comerciais ligeiros eléctricos e diesel construídos na fábrica da Stellantis em Mangualde, antes de chegarem este mês aos concessionários.
Apontada às actuais necessidades dos clientes profissionais, a Smart Compact Van combina funcionalidade e flexibilidade com soluções inteligentes que transformam o habitáculo num ambiente de trabalho efectivo.
Em causa estão quatro novas versões – Citroën Berlingo Van First, Opel Combo Start, Fiat Professional Doblò EasyPro, e Peugeot Partner Active –, apenas distinguidas entre si pelo logótipo à frente.
A nova linha complementa a gama de furgões compactos da Stellantis Pro One, sendo a escolha da unidade fabril portuguesa um exemplo da importância que atingiu no panorama industrial europeu do grupo.
Uma das inovações práticas mais distintas da Smart Compact Van está no FlexiSeat, um banco de passageiro modular que pode ser rebatido para aumentar o volume de carga.
A ele pode juntar-se o suporte opcional ModuTable para criar um escritório móvel ou uma mesa durante as pausas.
A Stellantis destaca ainda a forte componente "Fabricado em Portugal", que não se resume apenas à sua fábrica em Mangualde, como é exemplo a "mesa" modular produzida pelo grupo nacional Simoldes.
Somam-se a consola central removível ModuConsole, o painel de bordo Dashbox com dois compartimentos fechados, a gaveta DriveDrawer que se arruma debaixo do banco, e uma tomada eléctrica de 220 volts.
Mesmo com estas soluções, o comercial mantém as dimensões exteriores e interiores da arquitectura existente nos furgões compactos.
Estão disponíveis carroçarias com 4,40 ou 4,75 metros de comprimento para uma capacidade útil até 650 quilos e um volume de carga de 3,3 a 4,4 metros cúbicos.
A Stellantis Pro One prossegue uma abordagem multi-energias para os quatro furgões, o que significa uma versão eléctrica de 100 kW (136 cv), com a bateria de 42 kWh a prometer 270 quilómetros combinados.
A gama inclui ainda duas motorizações a gasóleo, de 100 e 130 cv, acoplados a transmissões manuais, estando também prevista para 2027 uma variante micro híbrida a gasolina para completar a gama.
Já com as reservas abertas no nosso país, a gama Smart Compact Van é proposta a partir de 16.900 euros (+ IVA) nos motores diesel, e desde 17.658 euros (+ IVA) na versão 100% eléctrica.
Aqueles valores de lançamento já incluem os opcionais câmara traseira e rádio de dez polegadas, estando a campanha em vigor até ao último dia deste ano.
Texto: P.R.S.
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