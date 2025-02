Reservas abertas: Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 já tem preços

Era uma questão de tempo até o Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 chegar ao nosso país mas a espera foi mais curta do que se poderia pensar quando o crossover foi estreado em Janeiro no salão automóvel de Bruxelas.

Sem grande surpresa, partilha vários elementos presentes no Jeep Avenger 4xe, a começar pelo grupo motopropulsor híbrido com tecnologia de 48 volts.

Ao reconhecido bloco turbo de 1.2 litros com 136 cv e 230 Nm, presente em vários modelos das marcas da Stellantis, somam-se dois motores eléctricos de 21 kW (29 cv) para uma potência combinada de 145 cv.

Esta configuração motriz, associada a uma transmissão automática de dupla embraiagem com seis relações, confirma a tracção às quatro rodas, com a gestão automatizada do eixo traseiro.

Para as pequenas aventuras fora de estrada, monta atrás uma suspensão independente multibraços, para a melhor tracção e conforto a bordo em todos os tipos de piso.

O sistema Q4 é activado de forma automática, segundo as condições de aderência e de inclinação da via, garantindo a tracção integral permanente graças à tecnologia Power Looping, mesmo com a bateria fraca.

Apontamentos exclusivos

Sendo diferente entre os seus pares Elettrica e Ibrida convencional, esta variante Q4 reinterpreta o emblema Leggenda alinhado com os faróis Full LED e as jantes Petali em liga leve com 18 polegadas.

A bordo pode contar-se com detalhes exclusivos como o volante em pele, os bancos Spiga aquecidos à frente com revestimento em vinil e tecido, e a iluminação ambiente em oito tons.

O condutor tem nesta variante a regulação eléctrica e função de massagem para o seu assento, o sistema de infoentretenimento com navegação no ecrã de 10,25 polegadas e um sistema áudio com seis altifalantes.

Ainda de série fazem parte a condução semi-autónoma de nível 2, a câmara de visão traseira a 180°, a porta da bagageira eléctrica com função "mãos livres" e o sistema keyless para a abertura das portas.

As encomendas para o Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 já estão abertas com um preço de partida de 37.000 euros antes das devidas personalizações.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?