Renovação não pára: Renault dá nova cara ao Austral

Menos de três anos sobre o lançamento do Renault Austral, e já o SUV recebe uma revigorante actualização estética com a nova linguagem de estilo da marca do losango.

A pô-lo a par do Rafale e do novo Espace está o redesenho das áreas frontal e traseira, a que se soma uma nova assinatura luminosa.

A tecnologia a bordo não foi esquecida, com o reforço de novas funcionalidades onde se inclui o sistema de reconhecimento automático do condutor para um acolhimento totalmente personalizado.

A renovação do Austral foi também uma oportunidade para a Renault remodelar a gama, agora apenas constituída pelos acabamentos Techno e Esprit Alpine.

O que não muda no SUV são as soluções motrizes: além do Full Hybrid E-Tech 200, a gama compreende a opção Mild Hybrid 160.

Presença mais robusta

Está 2 cm mais comprido mas quase nem se nota esse "crescimento" para os 4,53 metros de comprimento no renovado Renault Austral, mantidos que são os 1,83 metros de largura por 1,62 de altura.

Mesmo se as suas proporções permaneçam quase inalteradas, é no estilo que o SUV evolui de forma significativa para o aproximar do visual exibido pelos Rafale e Espace.

Faróis mais delgados, com tecnologia Adaptive LED Vision de série, ladeiam a grelha enquanto mais abaixo mantêm-se as luzes diurnas em formato de "meio diamante" no pára-choques redesenhado.

O capô mais plano ganha um visual mais musculado graças às nervuras laterais, enquanto atrás são as novas ópticas mais curtas a realçarem a porta da bagageira, agora mais rectilínea.

As novas faixas em preto brilhante nas protecções laterais inferiores da carroçaria, além de protegerem os guarda-lamas traseiros das projecções de gravilha, também dão um tom mais desportivo ao Austral.

As cores Overseas Blue e Satin Pearly White são as novas adições ao portefólio cromático, com a última a estar reservada ao acabamento Esprit Alpine, assim como o Satin Schist Grey.

A opção em dois tons para a carroçaria, com o tejadilho em Starry Black, passa a estar disponível na linha Techno.

Esprit Alpine mais personalizado

O desenho do habitáculo mantém-se sem qualquer alteração, assim como o espaço a bordo e a capacidade de 527 litros da bagageira (557 litros no micro híbrido), já que a distância entre eixos permanece nos 2,67 metros.

Reforçado foi o isolamento acústico com novos vedantes nas portas, enquanto sob o capô foram instalados um sistema de insonorização mais eficaz e novos suportes do motor para uma condução mais silenciosa.

O desenho dos retrovisores laterais foi alterado para reduzir o ruído do vento, contando-se no acabamento Esprit Alpine com vidros laminados nas portas dianteiras.

A prometer melhor apoio lateral estão os novos bancos à frente, que recebem novos estofos como acontece nos traseiros, destacando-se o tecido Egée, feito com 98% de materiais reciclados, para a versão Techno.

Proposto apenas como Techno e Esprit Alpine, o topo de gama apresenta-se com barras de tejadilho pretas, vidros escurecidos e novas jantes Altitude de 20 polegadas, com um desenho inspirado em flocos de neve.

O interior assumidamente mais desportivo tem estofos Twill inspirados na fibra de carbono, contrastados por pespontos em azul Alpine nos bancos e nos cintos de segurança, e com acabamentos em Alcantara.

Os bancos dianteiros aquecidos recebem comandos eléctricos para a sua regulação, enquanto "para os pés" está um conjunto de pedais desportivos em alumínio.

Conte-se ainda com pacotes cromáticos próprios – "efeito carbono" e "cinzento claro" – para personalizar o SUV à frente, assim como nas chapas de protecção traseira e nas caixas dos retrovisores laterais.

E, para aumentar a capacidade de carga em 310 litros está a Aero Cargo Box, montável na barra de reboque, sem que o acesso à traseira, o desempenho e a autonomia em estrada sejam comprometidos.

Até 32 apoios à condução

O sistema multimédia OpenR Link com Google integrado ganha novos grafismos no ecrã de 12,3 polegadas, alinhado com o painel de instrumentos de 12 polegadas e o opcional visor head-up de 9,3 polegadas.

A bordo está o novo sistema de reconhecimento do condutor estreado pelo renovado Espace, com uma câmara integrada no pilar esquerdo do pára-brisas, para efectuar as configurações previamente gravadas.

E são 32 os assistentes ao condutor, com cinco deles a poderem ser desactivados no botão My Safety Switch à esquerda do volante.

O destaque assenta no Active Driver Assist, que combina o regulador de velocidade adaptativo com a manutenção de faixa dados de geolocalização provenientes de mapas específicos.

Sempre electrificado

Do lado das motorizações, mantêm-se as soluções micro híbridas de 160 cv e o 100% híbrido de 200 cv, apoiados pelo sistema opcional 4Control Advanced a dar direcção às quatro rodas.

O Austral Mild Hybrid 160 agrupa um motor turbo a gasolina de 1.3 litros e quatro cilindros, associado a um alternador de arranque, a uma bateria de 12 volts, e a uma caixa de velocidades automática CVT.

Os 158 cv e 270 Nm que debita levam o SUV em nove segundos dos zero aos 100 km/hora, assumindo um consumo combinado de 6,3 litros/100 km e emissões de 143 g/km de dióxido de carbono.

O foco, no entanto, assenta no Austral Full Hybrid E-Tech 200 com os seus 199 cv combinados obtidos a partir do bloco turbo de 1.2 litros e três cilindros com 131 cv e 205 Nm, e dos dois propulsores eléctricos.

O primeiro, de 50 kW (68 cv) e 205 Nm associado à bateria de 2 kWh, garante a condução eléctrica, enquanto o segundo, de 25 kW (34 cv) e 50 Nm, actua no arranque do motor de combustão e nas trocas de marcha.

O sistema motriz está acoplado a uma caixa automática "inteligente" multimodo sem embraiagem, que recebeu um novo software para ser mais reactiva e eliminar os pontos "mortos" no arranque ou nas acelerações.

O grupo propulsor permite "corridas" dos zero aos 100 km/hora em 8,4 segundos para um consumo combinado de 4,8 litros/100 km e emissões CO2 de 108 g/km).

Ainda sem preços definidos para o nosso país, o renovado Renault Austral deverá abrir em breve as encomendas, podendo os primeiros exemplares chegarem antes do Verão aos concessionários nacionais.

