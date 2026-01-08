Renault Twingo eléctrico avança preços e abre reservas; primeiras entregas antes do Verão

A abertura das reservas ainda não foi oficializada mas no portal da Renault Portugal já é possível configurar o novíssimo Twingo E-Tech Electric.

Ainda com preços provisórios, a gama arranca nos 19.490 euros para o acabamento Evolution, ficando abaixo dos 20 mil euros "prometidos", mas que logo serão superados com as despesas associadas ao registo da viatura.

Já aberto às encomendas, e com a possibilidade de configurá-lo, está o acabamento Techno a partir de 21.090 euros, com as primeiras entregas a acontecerem antes do Verão.

De série inclui banco do condutor regulável em altura, com o do "pendura" a ter encosto rebatível, sistema openR link com Google integrado num ecrã de 10,1 polegadas, ar condicionado automático e regulador de velocidade adaptativo com Stop & Go.

Feito para a cidade

A alimentar o Renault Twingo E-Tech Electric está um propulsor eléctrico de 60 kW (82 cv) e 175 Nm especialmente concebido para o trânsito urbano, com arranques rápidos mal a luz vermelha do semáforo passa para verde.

Só precisa de 3,85 segundos para acelerar dos zero aos 50 km/hora, demorando 12,1 segundos para chegar aos 100 km/hora.

Nada preocupante para esgueirar-se com rapidez no meio do tráfego, graças ao seu peso em redor dos 1.200 quilos e à boa manobrabilidade em espaços apertados que permitem os seus 3,79 metros de comprimento.

Já a bateria LFP de 27,5 kWh líquidos assegura até 261 quilómetros de autonomia combinada, suficientes para uma utilização quotidiana em ambiente urbano-periférico face a um consumo médio de 13,1 kW/100 km.

Integra um carregador de bordo de 6,6 kW em corrente alternada mas, para quem precisa de maior rapidez de carregamento, pode optar pelo Advanced Charge para potências de recarregamento de 11 kW AC e 50 kW DC.

