Renault prepara versão do City K-Ze para a Europa

A confirmação promete abalar o mercado europeu dos automóveis 100% eléctricos. Em vista está a entrada em cena de uma versão desenvolvida a partir do Renault City K-Ze, mas com significativas diferenças no que a equipamentos de segurança diz respeito.

Gilles Normand, responsável pela divisão eléctrica do construtor francês, afirmou ao portal britânico Autocar que o pequeno SUV concebido para o mercado chinês deverá chegar em breve, sem especificar se será vendido sob a insígnia da Renault ou da Dacia.

Apresentado em Abril no Salão Automóvel de Xangai, o crossover destinado à emergente classe média chinesa, deverá ser o modelo de entrada na gama de automóveis eléctricos da marca, abaixo do Renault Zoe.

Já em Setembro, Thierry Bolloré, ex-presidente da Renault tinha afirmado a intenção do construtor em lançar um modelo totalmente eléctrico com um preço abaixo dos 10 mil euros.

Não deverá, no entanto, ser esse o caso: se na China o preço proposto começa em redor dos 8000 euros, no Velho Continente não deverá ser inferior a 12 mil euros.

Com uma autonomia em redor dos 250 quilómetros – que deverá ser bem superior na versão para a Europa –, o City K-Ze admite 50 minutos de espera em recarregamentos rápidos até 80% da capacidade da bateria, e as quatro horas em recarregamento domiciliário a 100%.

Em termos de motorização, o pequeno SUV está equipado apenas com um propulsor eléctrico com 45 cv de potência e 119 Nm de binário, que faz menos de sete segundos dos 0 aos 60 km/hora e tem uma velocidade máxima de 105 km/hora.



