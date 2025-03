Renault Mégane já é Esprit Alpine; linha Evolution ''suspensa''

É a mais recente evolução da gama Mégane E-Tech alimentada a electrões: o compacto deixa para trás a linha Evolution com o novo acabamento Esprit Alpine, a juntar-se aos actuais Techno e Iconic.

As novidades prosseguem com a estreia da função One Pedal no sistema de travagem regenerativa, e a integração dum carregador bidireccional em opção para alimentar pequenos electrodomésticos.

A gama agora reactualizada estará em breve disponível para encomenda no nosso país, embora não tenham sido avançados preços.

Visual mais desportivo

O acabamento Esprit Alpine é um reforço bem vindo para tornar ainda mais apetecível o Renault Mégane E-Tech Electric.

Posicionado entre as linhas Techno e Iconic, esta variação dá ao compacto um visual mais desportivo à conta da pintura exclusiva em cinzento Shiste acetinado, e das jantes de 20 polegadas em liga leve.

Ganha ainda o logótipo Ice Black à frente e atrás, com o monograma pintado no mesmo tom escuro, sendo as janelas sublinhadas pelo preto brilhante em seu redor, e sem esquecer o símbolo Esprit Alpine.

A bordo são os pespontos em azul a destacarem-se no forro do volante, nos estofos dos bancos e nos revestimentos em preto, com os encostos dos bancos anatómicos distinguidos pelo símbolo da marca de Dieppe.

One Pedal em estreia

Novo e de série é o quinto nível de regeneração com o modo One Pedal para controlar, através das patilhas no volante, a aceleração e a travagem do compacto até à sua paragem completa.

Esta inovação será igualmente lançada em breve nos actuais "eléctricos" Renault 5 E-Tech e Scénic E-Tech, sem esquecer o Renault 4 E-Tech que agora abriu as encomendas no nosso país.

O compacto assume também como padrão o carregador bidireccional de 11 kW (opcional é o de 22 kW que, combinado com o adaptador opcional V2L, permitirá alimentar pequenos aparelhos eléctricos.

"Suspensa" a linha Evolution, com o propulsor de 96 kW e a bateria de 40 kWh, a gama do compacto assume apenas o motor de 160 kW (218 cv) e 300 Nm, com a bateria de 60 kWh para 465 quilómetros.

Esperada seria uma remodelação estética para seguir os novos códigos estilísticos dos mais recentes modelos da marca do losango mas essa não parece ser, para já, uma das suas prioridades.

As reservas para a gama renovada do Renault Mégane E-Tech Electric deverão abrir em breve, acompanhada dos respectivos preços.

