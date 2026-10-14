Renault Mégane E-Tech Electric renova-se com mais autonomia; todos os preços

Quatro meses passados sobre a apresentação do renovado Renault Mégane E-Tech Electric, são agora definidos os preços e abertas as encomendas para o nosso país.

Para além dos habituais retoques estéticos e tecnológicos a meio de carreira, o destaque vai mesmo para a maior autonomia do compacto francês.

O compacto assume uma nova bateria LFP de 67 kWh para conseguir chegar aos 500 quilómetros eléctricos, quando a anterior NMC de 60 kWh apenas oferecia uns máximos 470 quilómetros combinados.

A potência de recarregamento também foi aumentada, passando dos anteriores 130 kW DC para uns bem mais fortes 165 kW DC.

Em corrente alternada a tarefa faz-se a 11 kW ou opcionalmente, a 22 kW, dispondo ainda de carregamento bidireccional Vehicle-to-Load (V2L) a 3,7 kW, e da função Vehicle-to-Grid (V2G).

Arranjo estético total

São várias as evoluções estéticas que o Mégane E-Tech Electric exibe à frente, com todos os elementos a serem novos com excepção dos faróis, mas "decorados" com uma nova assinatura luminosa.

As mudanças na traseira são mais subtis mas, mesmo assim, percebe-se um difusor com um desenho mais arrojado e uma nova iluminação tridimensional.

Novas jantes de 19 polegadas equipam a versão Techno, sendo opcionais as de 20 polegadas, mas que são de série na variante Esprit Alpine.

a bordo as mudanças são menos significativas, com o painel de instrumentos e os bancos, com regulação eléctrica à frente, a terem revestimentos em TEP no Techno.

Já o Esprit Alpine viu o estilo mais desportivo ser actualizado com um novo acabamento em cinzento espectral para os painéis das portas.

Tecnologia reforçada a bordo

O posto de condução mantém-se organizado em redor do sistema openR Link, com o visor da instrumentação de 12,3 polegadas e o ecrã multimédia de 12 a serem agrupados num painel com a forma dum L invertido.

Sem grandes alterações, o infoentretenimento compreende um planeador de rotas mais evoluído, acompanhado de novas aplicações, sem esquecer o apoio da inteligência artificial Google Gemini para os comandos vocais.

No campo dos assistentes à condução, pode contar-se com o controlo adaptativo da velocidade "inteligente" que agora leva em consideração o tráfego nas faixas da esquerda e da direita para antecipar ultrapassagens.

O compacto comporta ainda quatro níveis de travagem regenerativa, complementados pelo modo One Pedal, seleccionáveis através das patilhas no volante.

Já com as reservas abertas, o Renault Mégane E-Tech Electric é proposto a partir de 38.550 euros no acabamento Techno, começando nos 41.050 euros na variante Esprit Alpine.

Texto: P.R.S.

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