Renault Master impõe novos padrões em modo 'diesel' e eléctrico

Quatro motorizações diesel Blue dCi e um propulsor 100% eléctrico caracterizam o novo Renault Master que agora chega aos concessionários nacionais.

Mais vistosa e com mais tecnologia a bordo, esta quarta geração apresenta-se com uma nova carroçaria AeroVan mais aerodinâmica, e com o interior a sofrer uma verdadeira revolução.

A nova Renault Master adopta um estilo mais agressivo, reforçada pela enorme grelha com o novo logótipo ao centro, combinada com os faróis horizontais LED e as luzes diurnas em C.

A traseira, embora mais estreita, apresenta-se num estilo mais clássico, dominada pelos grandes farolins verticais desenhados igualmente em C.

O desenho Aerovan permitiu reduzir em 20% o coeficiente aerodinâmico do furgão, com óbvias poupanças nos consumos.

É avançada uma redução de 1,5 litros/100 km e emissões de dióxido de carbono inferiores a 200 g/km, com as versões eléctricas a pouparem até 20% no consumo.

460 km para "eléctrico"

A nova Master opta, no campo do diesel, pelo bloco 2.0 Blue dCi com potências de 105, 130, 150 e 170 cv, associado à caixa manual de seis velocidades ou à nova transmissão automática de nove relações.

Já para a solução eléctrica é adoptado um novo sistema motriz E-Tech com 105 kW (143 cv) e 300 Nm, associado a uma bateria de 87 kWh para uma autonomia até 460 quilómetros.

Nesta última é avançado um consumo combinado de 21 kWh/100 km graças à introdução de uma nova electrónica de potência e de um novo sistema de gestão térmica.

O carregamento rápido a 130 kW em corrente contínua permite ganhar 230 quilómetros em cerca de meia hora.

Já através de uma wallbox de 22 kW em corrente alternada, o carregamento de dez a 100% é feito em menos de quatro horas.

Esta versão comporta ainda a possibilidade de alimentar a rede eléctrica (V2G), assim como ferramentas e aparelhos electrónicos (V2L).

Sempre com o nível de equipamento Advance, as opções térmicas com caixa de velocidades manual, assim como a versão eléctrica, já podem ser encomendadas, com as primeiras entregas a acontecerem em Setembro.

As versões com caixa automática de nove velocidades só deverão chegar no início do próximo ano aos concessionários nacionais.

Versão Blue dCi 105 Blue dCi 130 Blue dCi 150 Blue dCi 170 E-Tech 140 L2H2 3.5T Advance 42.930 € 44.780 € 46.320 € 47.420 € 67.150 € L3H2 3.5T Advance 44.160 € 46.010 € 47.550 € 48.650 € 68.380 € L2H2 4T Advance x x x x x 44.780 € 46.320 € 47.420 € 68.870 € L3H2 4T Advance x x x x x 46.010 € 47.550 € 48.650 € 70.100 €

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?