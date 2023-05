Renault lança sapatilhas inspiradas no R5 Turbo com certificado NFT

É um fã do Renault 5 Turbo? Pois a partir de segunda-feira já poderá andar com ele nos pés, com um dos seis modelos que compõem a nova linha de calçado Racing Shoe5.

Limitadas a 960 pares, as sapatilhas desportivas são inspiradas nas cores dos principais modelos R5 Turbo, sendo um dos pares desenvolvido com a comunidade R3NLT em homenagem ao protótipo R5 Turbo 3E.

A sua particularidade reside no local onde serão colocadas à venda: na loja online Renault NFT, o que significa que os compradores terão um certificado digital de propriedade.

Primeiro, terão de adquirir o NFT do modelo escolhido para depois enviarem o tamanho dos pés que irão calçá-los. As sapatilhas irão integrar um chip NFC para confirmar a sua autenticidade.

Claro que, sendo um produto exclusivo, não estará ao alcance de todas as bolsas: cada par irá custar 265 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?