Renault Filante ataca mercado 'premium' com Europa de fora

Está finalmente desvendado o novo SUV topo de gama com que a marca do losango irá atacar os mercados internacionais mas com a Europa "fora de jogo"… pelo menos numa primeira fase.

O Filante marca o regresso da Renault ao segmento premium como porta-bandeira do seu Plano Internacional 2027, tendo a Coreia do Sul onde é fabricado como primeiro país de comercialização já em Março.

"Elaborado" em parceria com a chinesa Geely, toma como base a plataforma reservada aos modelos de alta gama para os segmentos D e E da Renault Korea Motors.

O nome de baptismo deste 100% híbrido presta tributo ao Étoile Filante de 1956 mas principalmente ao Filante Record, protótipo que estabeleceu em Dezembro um novo recorde mundial de eficiência eléctrica.

Estética inédita

O novo topo de gama da Renault para os mercados fora do Velho Continente pode ter adoptado o nome Filante mas nada tem a ver com o protótipo que cumpriu no mês passado mais de mil quilómetros com uma única carga eléctrica.

Revelado esta terça-feira em Seul, o maior SUV de sempre da marca apresenta linhas bem esculpidas que mal conseguem disfarçar os 4,92 metros que tem de comprimento por 1,89 de largura e 1,64 de altura.

É no plano estético que logo se distingue ao romper com as convenções estilísticas da insígnia gaulesa, logo patente no desenho côncavo da porta da bagageira e no visual coupé reforçado pela asa a prolongar a linha do tejadilho.

Se a traseira não deixa ninguém indiferente, esse sentimento ganha mais força à frente com o capô a mergulhar sobre uma grelha vertical decorada por uma infinidade de losangos, com o símbolo iluminado da marca ao centro.

Visto de perfil, destacam-se as janelas mais estreitas e os arcos das roda em preto para abrigarem jantes de 19 ou 20 polegadas dependendo das variantes acabamentos Techno, Iconic ou Esprit Alpine.

Neste último acabamento, que dá o tiro de partida para o seu lançamento, o Renault Filante brinca com os contrastes do branco da carroçaria com os pretos do tejadilho, vidro traseiro, barra do porta-bagagens e pára-choques.

Espaçoso e tecnológico

O impacto visual do Renault Filante prossegue a bordo, logo patente nos ecrãs de 12,3 polegadas para a instrumentação e o multimédia.

O conjunto é completado com um terceiro visor com a mesma diagonal para o acompanhante, para a reprodução não só de áudio ou vídeo mas também do jogo XR para automóveis com recurso à câmara do SUV.

A suportar o infoentretenimento está o novo sistema OpenR Panorama antecipado no Emblème Concept, complementado no pára-brisas por um visor head-up de 25,6 polegadas com realidade aumentada.

Gerir a navegação, controlar as funções do SUV ou usar as aplicações favoritas são facilitadas pelo assistente vocal com recurso à inteligência artificial.

A consola central conserva apenas o selector de marchas e o comando giratório para os modos de condução mas a boa ergonomia é assegurada pelos botões sob o tabliê para as funções de climatização.

Destaque-se ainda a montagem dum sistema de som Bose Premium de dez altifalantes com cancelamento dos ruídos do motor e da estrada nos acabamentos mais completos.

Tantas soluções tecnológica quase fazem esquecer o bom espaço a bordo, principalmente para quem viaja nos bancos traseiros graças aos 2,82 metros que separa os dois eixos, somando-se uma bagageira com 654 litros.

O conforto é digno dum premium, à conta dos materiais e dos acabamentos de qualidade, e com os bancos aquecidos e ventilados à frente a terem um bom suporte lateral.

Híbrido com 250 cv

Sob o capô, o Renault Filante exibe uma motorização híbrida E-Tech, desenvolvida em colaboração com a Geely como parte da parceria Horse.

O bloco turbo de 1.5 litros e quatro cilindros com 150 cv e 250 Nm alia-se a dois propulsores eléctricos, integrados numa transmissão automática DHT Pro de três velocidades para conseguir uns combinados 250 cv e 565 Nm.

Mesmo sem dados de desempenho e de consumos, sabe-se que a bateria de 1,64 kWh assegura que o SUV seja conduzido em modo eléctrico até 75% do tempo de condução em cidade.

O Filante conta com todos os sistemas de assistência ao condutor esperados num SUV apontado ao segmento E (30 no total), incluindo câmara a 360°, travagem activa de emergência e alerta de tráfego cruzado.

A construtora destaca, em particular, o sistema de prevenção de emergência com recurso aos dados da câmara e dos sensores, para reforçar as manobras evasivas face ao risco de colisões entre os 30 e os 120 km/hora.

Com a Europa para já fora do horizonte, o Renault Filante começa a ser vendido em Março na Coreia do Sul, para no início de 2027 seguir para os mercados da América do Sul e do Médio Oriente.

TEMAS:

RenaultRenault FilanteSUVhíbridoeléctrico
