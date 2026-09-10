Renault 5 E-Tech ganha nova bateria e aumenta distância eléctrica

Há novidades no mundo do Renault 5 E-Tech Electric: estreia-se o Rouge Flamme para decorar a "chapa", enquanto um novo tom pode pintar o tejadilho para dar ao compacto urbano uma personalidade distinta.

Decorações à parte, são as melhorias técnicas introduzidas para maximizar um pouco mais a autonomia que se destacam, ao mesmo tempo que tornam muito mais versátil a versão Five que dá entrada à gama.

As encomendas já estão abertas desde o início deste mês por um preço de partida de 24.900 euros, com a linha agora renovada a estar em plano de destaque no salão automóvel de Paris que arranca a 12 de Outubro.

Retoques ligeiros por fora

Face ao sucesso que o R5 E-Tech Electric tem granjeado desde o lançamento, bastou à Renault dar-lhe ligeiros retoques por fora para reforçar a sua personalidade.

Os tons Rouge Flamme e Gris Schiste Métallisé passam a fazer parte da gama, sendo dada a opção de pintar o tejadilho em Noir Étoilé para contrastar com os frisos em Rouge Alu ou Warm Titanium.

As jantes Techno podem ser acabadas em dourado como opção, contando-se ainda com adesivos inéditos para o tejadilho e portas dianteiras.

A bordo é o amarelo mesclado da versão Iconic a ser trocado pelo azul mesclado num habitáculo mais evoluído com um novo carregador sem fios para telemóveis.

Soma-se ainda a inclusão de novos sistemas de assistência à condução, assim como uma atualização do sistema OpenR Link para o infoentretenimento.

Entrada de gama mais potente

Actualizações estéticas à parte, o R5 E-Tech Electric vê a variante que abre a gama a receber um novo grupo motriz, e as variantes superiores a ganharem mais autonomia.

Contra o motor de 95 cv com a bateria NMC de 40 kWh, a versão de entrada Five ganha um novo propulsor de 80 kW (109 cv), derivado da solução motriz do novo Twingo, e um acumulador LFP de 36,5 kWh para 305 quilómetros combinados

São menos 7 quilómetros do que o proposto pelo modelo actual mas essa diferença é compensada pela introdução de série dum carregador de corrente contínua a uns máximos 80 kW, embora em corrente alternada baixe de 11 para 6,6 kW.

Mais longe vão as opções Autonomia Urbana (Evolution e Techno) com a bateria NMC de 40 kWh e motor de 90 kW (122 cv), e Autonomia Conforto (Evolution, Techno, Iconic Cinq e Roland-Garros) com a NMC de 52 kWh para o de 110 kW (150 cv).

Carroçaria rebaixada, novos retrovisores laterais e optimização eletrónica da bateria permitem ao primeiro exemplo ganhar mais 3 quilómetros, para chegar aos 315, com o segundo a aumentar de 410 para 430 quilómetros.

O sistema de pré-condicionamento e gestão térmica dos acumuladores também foram reformulados para melhorar os tempos de recarregamento a temperaturas invernais.

Gemini substitui Google Assistant

À semelhança dos modelos mais recentes da Renault, como o Clio, o R5 E-Tech Electric inclui agora o modo Smart em substituição do MySense, para alternar automaticamente entre Eco, Comfort e Sport segundo o estilo de condução imprimido.

Tal evolução levou ao desaparecimento do botão Multi-Sense do volante, com as alterações manuais a estarem apenas presentes no ecrã OpenR Link ou por comando vocal.

Por último, o assistente Google Gemini baseado em inteligência artificial irá substituir o Google Assistant através duma actualização remota.

Texto: P.R.S.

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