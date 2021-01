Renault 4L mostra a Dacia Duster como andar na neve

Espanha tem sido alvo, nos últimos dias, de intensos nevões provocados pela tempestade árctica Filomena.

Com o país meio parado, começam a surgir nas redes sociais casos insólitos protagonizados por automobilistas menos habilidosos a conduzir na neve.

Um dos exemplos mais recentes aconteceu na noite de sábado, com um vetusto Renault 4L a dar uma lição de tracção ao um Dacia Duster, com uma música de fundo a condizer com a situação.

Claro que há vários factores a ter em conta, a começar pelo peso de cada um dos veículos e pela própria dimensão dos pneus.

Carros mais leves e com pneumáticos mais finos têm mais hipóteses de sair deste tipo de situações, mesmo quando não têm correntes nas rodas.

Outra situação distinta e bem divertida é ver outro Renault 4L a fazer uma excelente derrapagem controlada numa estrada coberta de neve. Só visto!

