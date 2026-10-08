Renault 4 E-Tech Electric revitalizado: mais autonomia e nova versão de entrada na gama

A Renault prepara-se para revitalizar do R4 E-Tech Electric no salão automóvel de Paris que abre as portas a 12 de Outubro.

Uma das principais benesses está na maior autonomia para todas as versões do SUV compacto: até 310 quilómetros na versão Autonomia Urbana, e até 415 quilómetros na variante Autonomia Conforto.

O inédito Plein Sud também não fica de fora desta evolução: o "descapotável" alarga a distância para 400 quilómetros face ao sucesso de que está a desfrutar desde que foi lançado neste Verão.

Mais especial se torna a edição exclusiva Roland-Garros, que passa a ser proposta com o tecto de lona retráctil do Plein Sud na versão Autonomia Conforto equipada com a bateria de 52 kWh.

Variante mais acessível

Anunciada pela marca do losango está a chegada, até ao final deste ano, dum novo acabamento que passa a ser a entrada na gama do SUV compacto.

Baptizado como Jogging, equipa um novo propulsor de 80 kW (109 cv) capaz de acelerar dos zero aos 100 km/hora em 10,2 segundos, associado a um acumulador LFP de 37 kWh para 305 quilómetros combinados.

Os recursos incluem ar condicionado manual, sistema OpenR com painel de instrumentos de sete polegadas e ecrã multimédia de 10,1 polegadas, e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto.

Sensores traseiros de estacionamento, jantes em aço de 18 polegadas, câmara de marcha atrás e pré-condicionamento manual da bateria fazem parte do equipamento base.

De série é ainda o carregador de bordo AC de 6,6 kW, com a recarga de dez a 80% da bateria em corrente contínua a fazer-se em 25 minutos a uns máximos 80 kW.

Mais recursos tecnológicos

As novidades não se ficam por aqui: o SUV compacto ganha de série novos recursos que incluem o pré-condicionamento manual da bateria e, nas versões topo gama, uma câmara de alta definição a 360 graus.

Os apoio ao condutor estão igualmente mais refinados com a chegada do assistente preditivo de condução ecológica e do assistente de travagem de emergência.

Apontada à poupança de energia, a primeira função alerta o condutor para aliviar o pé do acelerador sempre que se aproxima de curvas ou rotundas, por exemplo.

A segunda actua em conjunto com o Active Driver Assist para reduzir a velocidade até à paragem total na via, caso detecte a ausência das mãos no volante ou a falta de atenção do condutor à estrada

O SUV acolhe ainda um novo carregador ventilado de telemóveis por indução magnética, com a maior potência de carregamento a permitir recuperar até 50% da carga da bateria numa hora sem super aquecimento.

Como já acontece noutros modelos eléctricos da marca do losango, o R4 E-Tech Electric passa a contar com o modo de condução Smart que veio substituir o anterior MySense.

Acessível através do ecrã de infoentretenimento OpenR Link ou por comando vocal, alterna automaticamente entre os modos Eco, Comfort e Sport segundo o estilo de condução imprimido.

Texto: P.R.S.

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