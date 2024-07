Regresso dum ícone: Eric Cantona ''estreia'' novo Ford Capri

É o regresso dum ícone que marcou os anos 70 até meados da década seguinte: o Ford Capri está de volta às estradas europeias pelas mãos de Eric Cantona, mas apenas alimentado a electrões.

"O coupé desportivo para a família que irá injectar um pouco de alma no mundo dos eléctricos", afirma a insígnia americana, mesmo se o visual é completamente distinto do modelo original.

Nenhuma surpresa nesse sentido porque o mesmo já tinha sucedido ao Mustang Mach-E 100% electrificado, com a ligação ao pony car a fazer-se… pelo desenho dos farolins!

A caracterizar este SUV coupé, porque as suas formas assim o definem, a Ford avança com uma distância superior a 620 quilómetros entre carregamentos para a variante com tracção traseira e extensor de autonomia.

Os preços já estão definidos para o nosso país, com a entrada na gama a fazer-se a partir de 55.544 euros, mas as entregas apenas deverão acontecer no início do próximo ano.

Tracção traseira ou integral?

O Ford Capri será proposto nas variantes Capri e Capri Premium, com tracção traseira ou integral, e com potências e baterias diferenciadas.

A entrada na gama faz-se com um propulsor eléctrico de 210 kW (286 cv) e 545 Nm passados às rodas traseiras, para o levar dos zero aos 100 km/hora em 6,4 segundos.

Com uma velocidade máxima de 180 km/hora, é alimentado por uma bateria NMC de 77 kWh para uma autonomia até 627 quilómetros, que baixa para 598 no acabamento superior.

Já a variante com tracção integral oferece 250 kW (340 cv) e os mesmos 545 Nm, com a bateria NMC de 79 kWh a "dar" até 592 quilómetros de autonomia na versão base, e 560 na variante Capri Premium.

A velocidade de ponta mantém-se nos 180 km/hora mas o sprint até aos 100 km/hora baixa para 5,3 segundos.

O recarregamento de dez a 80% da bateria mais pequena faz-se em 28 minutos a 135 kW em corrente contínua, baixando para 26 minutos no acumulador maior mas a 185 kW.

Para as famílias e não só...

Na base do Ford Capri está a plataforma MEB do grupo Volkswagen mas com afinações específicas do chassis – molas, amortecedores e barras estabilizadoras – para uma condução mais dinâmica.

Quanto às dimensões, poderá contar-se com 4,73 metros de comprimento por 2,06 de largura com os retrovisores laterais abertos, para 1,63 de altura, com a distância entre eixos a fixar-se nos 2,77 metros.

As jantes em liga leve podem ser de 19 a 21 polegadas, sendo dada à escolha seis cores para pintar a carroçaria.

Tecnologias de última geração

O interior do Capri é definido por um posto de condução em tudo idêntico ao que equipa o Ford Explorer, embora o desenho e o acabamento do volante sejam diferentes.

Os dados da instrumentação são dados através dum painel de 5,3 polegadas, com o ecrã multimédia vertical a ter 14,6 polegadas de diagonal.

A alimentá-lo está o sistema de infoentretenimento SYNC Move, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

Além de ser possível ajustar a inclinação do ecrã, por trás há um espaço que fica oculto quando é baixado (e encerrado) até à sua posição inferior, uma solução que a Ford baptizou como My Private Locker.

De série poder-se-á contar com elementos como o sistema de navegação, carregador de telemóveis por indução, volante e bancos dianteiros aquecidos, sendo com regulação eléctrica e com massagem o do condutor.

Ainda de origem são o programador activo de velocidade com manutenção de faixa, assistência ao estacionamento com sensores à frente e atrás com câmara traseira.

E, como familiar que se assume, a bagageira apresenta uma capacidade superior a 570 litros para arrumar tudo o que é preciso para umas férias reparadoras.

Versão Potência Preço Capri 286 cv RWD 55.544 euros Capri Premium 286 cv RWD 58.614 euros Capri 340 cv AWD 62.650 euros Capri Premium 340 cv AWD 65.720 euros

