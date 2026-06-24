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Regresso às origens: Smart Concept #2 assume 300 km eléctricos

Ainda não é a versão definitiva de produção mas as suas formas por dentro e por fora não deverão divergir demasiado face ao que foi avançado pelo Smart Concept #2.

Projectado exclusivamente para a mobilidade urbana eléctrica, o sucessor do ForTwo foi revelado esta semana em Roma com a devida pompa e circunstância com uma série de "ideias" muito interessantes para a vida a bordo.

A principal inovação está mesmo no banco corrido, que cria a ilusão óptica do habitáculo ser bastante mais largo do que na verdade é, mas com a vantagem prática de facilitar as saídas quando o citadino está estacionado num espaço apertado.

Afinal, o carro mede só 2,79 metros de comprimento mas, mesmo assim, consegue ser bem maior do que o antecessor, com a distância entre eixos a fixar-se nos 1,88 metros mas extensível até 2,50 metros graças à arquitectura modular da plataforma.

Já a consola central, habilmente nivelada entre os dois assentos, assume os botões de controlo dos vidros e de trancamento das portas, com as alças a permitirem levantá-la para aceder a um espaço para guardar pequenos objectos.

Bem conseguido em termos de estilo é o desenho do tabliê em forma de S com as saídas de ar circulares inspiradas nos carros da Mercedes-Benz, ou não tivesse este protótipo sido estilizado pelos estilistas da construtora germânica,

Bateria XL para a cidade

A apresentação do Smart Concept #2 na capital italiana não se resumiu ao interior: a acompanhá-la estiveram os primeiros detalhes técnicos da plataforma Electric Compact Architecture (ECA).

Desenvolvida especificamente pela insígnia germano-chinesa, aproveita de forma consistente todo o espaço interior disponível, ao mesmo tempo que permitirá um raio de viragem de apenas 6,95 metros entre passeios, igualando a agilidade do ForTwo.

Não há dados da motorização mas a bateria de 35,7 kWh que irá alimentá-la deverá ter uma autonomia combinada em redor dos 300 quilómetros, bastando menos de 20 minutos para carregá-la de dez a 80% em corrente contínua.

Digno de nota é o citadino adoptar uma suspensão traseira multibraços, uma raridade neste segmento onde as configurações mais básicas são geralmente a norma.

Ponto a reter é que não será pelo preço que irá combater os citadinos rivais. Assumidamente posicionado no segmento premium, o citadino deverá começar acima dos 20.000 euros, com o contratempo de só poder transportar duas pessoas.

O Smart #2 de produção deverá ser um dos destaques do salão automóvel de Paris que acontece em Outubro, estando previsto o lançamento oficial no mercado europeu no arranque do próximo ano.

Texto: P.R.S.

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