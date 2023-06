Refrescante: Fiat Topolino dá novo sentido ''eléctrico'' à 'dolce vita'

Acha piada aos Citroën Ami e My Ami Buggy, assim como ao Opel Rocks-e mas nunca se veria ao volante do quadriciciclo eléctrico?

E se for um Fiat Topolino para "furar" pelo meio do trânsito da cidade, com a benesse de também não precisar de uma carta de condução para conduzi-lo?

A proposta italiana para a mobilidade sustentável assume o mesmo espírito do Topolino original lançado em 1936.

Adaptado à nova realidade eléctrica, reforça a refrescante dolce vita que transborda do Fiat 500, tendo como público-alvo as gerações mais jovens.

Esta pequena "surpresa" eléctrica ganha uns faróis em escala reduzida para uma frente em tudo parecida com aquele compacto citadino.

O visual retro é reforçado pelos pára-choques prateados e a decoração cromada dos tampões das rodas, a que se soma uma capota de lona.

No lugar das portas, que deverão ser montadas no modelo de produção, está uma simples corda a "impedir" o acesso ao interior.

Alinhado com o lema Só é verde quando é verde para todos da marca italiana, deverá ter as mesmas características técnicas dos "irmãos" da Opel e Citroën.

Significa assim que terá o mesmo motor eléctrico de 6 kW (8 cv) para uma velocidade máxima de 45 km/hora.

A alimentação também deverá ser assegurada pela mesma bateria de 5,5 kWh para uma autonomia até 75 quilómetros.

A data mundial de lançamento do novo Fiat Topolino ainda não foi revelada, assim como os respectivos preços para as diferentes variantes.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?