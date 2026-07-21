Refinamento absoluto: veja os preços de luxo do Mercedes-Maybach Classe S

A estreia ao mundo aconteceu no final de Março, na sequência do renovadíssimo Classe S da Mercedes-Benz, para agora abrir as encomendas no nosso país já com os preços definidos.

Falamos obviamente do Mercedes-Maybach Classe S, uma berlina executiva que desafia quaisquer superlativos naquela que é a actualização mais extensa da sua história para elevar o luxo a um patamar ainda mais exclusivo.

Estendida até uns "compridos" 5,48 metros, as principais evoluções estão no campo técnico, o que impede que sejam perceptíveis de imediato num olhar menos atento.

Luxo tecnológico a bordo

Tal diz respeito ao exterior porque mal se abrem as portas é impossível não reparar na quarta geração do sistema MBUX para o infoentretenimento exibida no Superscreen que junta os ecrãs de instrumentação e multimédia, sem ignorar o do acompanhante.

Tecnologias à parte, que são muitas e com acção efectiva, sublinham-se a qualidade dos materiais e os acabamentos impecáveis, num ambiente tão espaçoso como permitem os 3,40 metros que separam os dois eixos.

Claro que há sempre a possibilidade de personalizar este Maybach Classe S de forma ainda mais "radical", com a divisão Made to Measure da Manufaktur a propor 150 opções cromáticas para o exterior e outras 400 para o habitáculo.

Até 100 km eléctricos

É no campo das motorizações que se percebe como a Europa irá ser "discriminada", já que apenas os mercados da América do Norte e do Médio Oriente poderão ter acesso ao V12 biturbo de 6.0 litros com uns exorbitantes 612 cv.

Para o Velho Continente estão reservados o micro híbrido S 580 com um V8 biturbo de 4.0 litros com 537 cv e 750 Nm, a que se somam mais 17 kW (23 cv) e 205 Nm dados pelo sistema elétrico de 48 volts.

Já o S 580e com tecnologia híbrida EQ equipa um bloco turbocomprimido de 3.0 litros e seis cilindros em linha com 449 cv e 560 Nm, auxiliado por um propulsor eléctrico de 120 kW (163 cv) e 480 Nm.

Os combinados 585 cv e 750 Nm são auxiliados por uma bateria de 22 kWh para 98 quilómetros, sendo recarregável a 60 kW DC ou a 22 kW AC.

V12 trocado pelo V8

O topo de gama é assumido pelo micro híbrido S 680 com um V8 biturbo em vez do anterior V12 com dupla compressão: os 612 cv mantêm-se 612 cv mas o binário baixa para 850 Nm, ganhando mais 17 kW (23 cv) e 205 Nm eléctricos nas acelerações.

As reservas para qualquer uma destas motorizações estão abertas desde Março, mas só este mês foram definidos os preços, com o Mercedes-Maybach S 580e com tecnologia híbrida EQ a começar nos 219.050 euros antes das devidas personalizações.

Segue-se o micro híbrido S 580 com um preço de partida de 245.550 euros, ficando por saber o valor a que arranca o S 680, mas que deverá ser superior a 300 mil euros com as opções mais importantes incluídas.

Texto: P.R.S.

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