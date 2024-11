Reencontro audaz com os 640 cv do Audi RS Q8

O Audi RS Q8 assume-se como um dos SUV mais radicais desde o primeiro momento: afinal, sempre são 640 cv e 850 Nm extraídos do V8 biturbo que equipa a variante Performance.

No seu currículo estão uns assombrosos 7:36.698 minutos no "inferno verde" de Nürburgring-Nordschleife, que é também o melhor tempo para um modelo de produção da sua categoria.

Pois Roland Waschkau, que se "responsabilizou" pelo desenvolvimento do chassis deste "monstro", testou as suas capacidades nas difíceis estradas do sul de Espanha, assim como no ParcMotor fr Castellolí.

E, em jeito de sobremesa, o engenheiro da Audi teve ainda a oportunidade o diabólico RS 3 Sportback com os seus 400 cv e 500 Nm debitados pelo bloco TFSI de 2.5 litros e cinco cilindros.

