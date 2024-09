Recorde mundial invulgar: Nissan deixa cair Qashqai a 65 metros de altura

A Nissan tem mais um recorde mundial para celebrar: nada mais nada menos do que o bungee jump mais alto de sempre, tendo como protagonista um Qashqai com o respectivo condutor.

Pendurado num guindaste, apenas seguro por um cabo elástico, o SUV foi deixado "cair" duma altura de 65 metros para depois quase roçar o solo sem qualquer consequência física de maior.

O feito foi realizado no âmbito da campanha televisiva para o renovado Nissan Qashqai sob o lema Desafie o Vulgar, que irá estrear nas televisões europeias ao longo deste Setembro.

A estreia do anúncio aconteceu no último domingo no canal francês TF1 pelas mãos de Denis Brogniart, apresentador de televisão francês e embaixador da marca.

Realizado nos arredores de Paris por uma equipa da Nissan França, em parceria com as agências Fuse e Nissan United, e a BBC, o novo recorde mundial foi confirmado por um júri do Guinness World Records.

