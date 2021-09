Recorde mundial: avião voa por dentro de dois túneis

O italiano Dario Costa tornou-se o primeiro piloto a voar um avião pelo interior de dois túneis… e o feito foi devidamente registado no livro do Guinness World Records.

O ás da Red Bull Air Force levantou voo no primeiro dos dois túneis da auto-estrada de Çatalva, no norte da Turquia, no último fim-de-semana.

A apenas um metro do solo, atravessou os túneis em 44 segundos, a 245 km/hora, aos comandos do Zivko Edge 540.

A proeza valeu-lhe cinco marcas no livro dos recordes mundiais: primeiro voo de avião num túnel, voo mais longo sob um obstáculo sólido; primeiro voo de avião em dois túneis, voo mais longo dentro de um túnel, e primeira descolagem de avião num túnel.

