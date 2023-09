Recorde de loucos: menos de um segundo para bater nos 100 km/h

Menos de um segundo para acelerar dos zero aos 100 km/hora? Sim, a proeza aconteceu no início de Setembro com um protótipo eléctrico da equipa AMZ.

O feito foi conseguido por um grupo de estudantes do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique e da Universidade de Ciências Aplicadas de Lucerna.

Tendo perdido para a Universidade de Estugarda o recorde de 1,46 segundos registado em 2022, era uma questão de tempo para voltar a recuperá-lo.

O trabalho no Mythen pelos alunos da Academic Motorsports Club Zurich (AMZ) começou em Setembro do ano passado.

O protótipo de apenas 140 quilos, equipado com quatro motores, desenvolve 240 kW (326 cv), um rácio de peso-potência inferior a 500 gramas por cavalo.

Face a este poder, foi desenvolvido um sistema de vácuo que mantém o monolugar colado ao alcatrão por sucção.

O resultado final no circuito suíço de Dübendorf? Apenas 0,956 segundos para bater nos 100 km/hora em apenas 12,13 metros!

