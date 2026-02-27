Salta de alegria ao receber de presente um Toyota Corolla… com 20 anos!

Educar uma filha que explode de entusiasmo ao receber de prenda um Toyota Corolla "velho" de 20 anos é o melhor exemplo de que essa missão foi plena de sucesso.

Sem grande glamour ou estilo, mas reconhecido pela sua fiabilidade, o carro tem "apenas" a mesma idade da rapariga que acorda de manhã aos saltos de alegria ao ver o presente inesperado à porta de casa.

No vídeo partilhado no Twitter a partir duma terra perdida dos Estados Unidos rural, é filmada a correr descalça para a rua em pleno Inverno, para depois gritar ao pai para lhe dar a chave de ignição, ansiosa por ouvir o "rugido" do motor.

Uma cena simples mas profundamente tocante, que faz questão de recordar-nos que o valor dum presente nem sempre está no seu prestígio mas no amor com que é oferecido.

O vídeo publicado na rede social há menos duma semana emocionou milhares de internautas pela reacção espontânea e sincera da rapariga, bem longe dos estereótipos que frequentemente se associam aos jovens condutores.

