Range Rover Sport festeja 20 anos com exclusivo Twenty Edition

Nada como celebrar os 20 anos do Range Rover Sport com uma óbvia Twenty edition para celebrar a efeméride, e logo com um audacioso Sanguinello Orange ultra-metalizado, que continua uma assinatura cromática presente em todas as suas versões.

Uma data tão mais importante ou não fosse este modelo icónico lançado em 2002 um ponto de viragem para a insígnia britânica, comprovado que ficou que o mercado ansiava por um SUV que combinasse alto desempenho à sua herança premium.

Pedra angular nesta proposta é obviamente a vibrante pintura Laranja Sanguinello, numa clara referência ao protótipo Range Stormer de 2004 e ao especial Range Rover Sport First Edition pintado no Vesuvius Orange que lançou esta linha.

Claro que, para quem privilegia a discrição de luxo poderá sempre optar pelas cores Santorini Black ou Ostuni White, já que de série o modelo comporta o pacote Black Exterior com a grelha, entradas de ar no capô e divisores inferiores em preto brilhante.

A sua postura imponente ganha ainda mais relevo com as jantes em liga leve de 23 polegadas em Gloss Sparkle Silver ou Gloss Black, enquanto o emblema comemorativo Twenty nas soleiras das portas e na consola central reforçam a sua exclusividade.

A decoração interior segue as mesmas premissas exteriores, com os bancos desportivos derivados do Range Rover Sport SV forrados em pele Ebony Windsor, num ambiente marcado por detalhes em fibra de carbono e pelo tecto em camurça preta.

Emoção extrema

Luxos à parte, é o que se esconde sob o capô que mais interessa aos entusiastas deste SUV super vitaminado: nada mais, nada menos do que um V8 biturbo micro híbrido de 4.4 litros com uns diabólicos 537 cv a definir a versão P540.

Claro que há sempre a possibilidade de optar pelo híbrido plug-in P550e que alia o motor Ingenium a gasolina de 3.0 litros a um propulsor eléctrico de 160 kW (218 cv) para uns combinados 550 cv, com a bateria de 38,2 kWh a dar até 116 quilómetros de autonomia.

"O Range Rover Sport tem continuamente ultrapassado os seus limites desde que o Stormer Concept foi apresentado pela primeira vez", assume Martin Limpert, director geral global da insígnia, "e o Twenty Edition é a celebração perfeita do seu legado".

O Range Rover Sport Tweenty Edition já tem as encomendas abertas no nosso país a partir duns opíparos 151.892 euros para a variante P550e híbrida plug-in, e desde uns ainda mais milionários 198.409 euros para o P540 com o V8 biturbo micro híbrido.

Texto: P.R.S.

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