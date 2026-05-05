Range Rover lança edições de luxo para celebrar bairros de Londres

A JLR não pára de oferecer luxo e originalidade aos admiradores dos SUV da Range Rover: a gama recebe uma série exclusiva de edições inspiradas em quatro dos bairros mais influentes de Londres em termos de estilo e requinte.

A linha agora disponível comporta os Range Rover Evoque Hoxton Edition, Range Rover Velar Belgravia Edition e Range Rover Sport Battersea Edition, sendo o Range Rover Westminster Edition a mais recente adição, e sempre em modo híbrido plug-in.

Celebração da moda e da modernidade é o Hoxton Edition proposto no Evoque P270e de 269 cv, com detalhes como as jantes Satin Gold de 20 polegadas com contraste Diamond Turned, sem esquecer o pacote estético Platinum Atlas.

A bordo destacam-se os revestimentos dos bancos em pele com pespontos contrastantes, e o acabamento em alumínio preto escovado com o gráfico exclusivo da edição.

Já o Velar Belgravia Edition P400e de 404 cv combina o legado da Range Rover com a arquitectura georgiana daquele bairro de luxo, logo visível nas jantes Diamond Turned Dark Agate de 20 polegadas com contraste Satin Black Tinted Lacquer.

O SUV assume toda a sua exclusividade com uma "tiragem" de apenas 400 exemplares, acrescentando pela primeira vez neste modelo uma película protectora acetinada, complementado por um pacote estético em preto para um acabamento mais arrojado.

Ainda mais luxo

O Range Rover Sport Battersea Edition, na versão P460e de 460 cv, celebra o SUV que redefiniu a insígnia britânica como uma construtora multimodelos.

Por fora são o tejadilho em negro contrastante, as jantes forjadas de 22 polegadas em preto e o pacote exterior na mesma cor a distinguir o SUV desportivo, com o habitáculo a seguir as mesmas premissas.

A linha "bairrista" conclui-se com o Range Rover Westminster Edition P460e de 460 cv, nas variantes com chassis curto ou longo, realçado pelo tejadilho panorâmico e pelas jantes Diamond Turned de 22 polegadas, a contrastar com a pintura metalizada.

O interior é "dominado" pelo folheado Natural Black Birch, com a incrustação de dez linhas a fazer uma referência subtil ao n.º 10 de Downing Street onde está sediado o Governo britânico.

Qualquer uma das quatro edições londrinas estão já disponíveis para encomenda, com o Evoque Hoxton Edition a começar nos 73.475 euros, logo seguido pelo Velar Belgravia Edition a partir dos 99.800 euros.

A exclusividade sobe de nível com o Range Rover Sport Battersea Edition, a arrancar nos 130.748 euros, com o Range Rover Westminster Edition a ser proposto desde 166.734 euros para o chassis curto, e desde 170.140 euros para o chassis longo.

Texto: P.R.S.

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