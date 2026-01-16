 Pesquisa
Raiva ao volante transforma rua francesa em pista de ''carrinhos de choque''

Uma discussão entre duas mulheres devido a uma questão de trânsito atingiu um nível de "violência" inédita quando ambas decidiram fazer dos seus citadinos autênticos "carrinhos de choque" como se estivessem numa festa popular.

Um vídeo que esta sexta-feira rapidamente se tornou viral nas redes sociais esta sexta-feira mostra as condutoras dum Renault Clio e dum Peugeot 308 em plena discussão na rua duma cidade francesa.

Sem chegarem a um consenso, optaram antes por entrar nas suas viaturas para iniciarem uma espectacular sequência de colisões… a baixa velocidade!

Embora não tenham sofrido mazelas de maior, os carros sofreram danos significativos; as duas mulheres podem agora enfrentar sanções legais pelos danos materiais e por terem colocado em risco a vida de outras pessoas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

Françaacidentediscussãoinsólito
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Peugeot 408 ganha nova cara e dá mais potência ao híbrido 'plug-in'

Peugeot 408 ganha nova cara e dá mais potência ao híbrido 'plug-in'

Raiva ao volante transforma rua francesa em pista de ''carrinhos de choque''

Raiva ao volante transforma rua francesa em pista de ''carrinhos de choque''

Nissan Qashqai e-Power renova-se com mais potência e menos consumo

Nissan Qashqai e-Power renova-se com mais potência e menos consumo

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.