Raiva ao volante transforma rua francesa em pista de ''carrinhos de choque''

Uma discussão entre duas mulheres devido a uma questão de trânsito atingiu um nível de "violência" inédita quando ambas decidiram fazer dos seus citadinos autênticos "carrinhos de choque" como se estivessem numa festa popular.

Um vídeo que esta sexta-feira rapidamente se tornou viral nas redes sociais esta sexta-feira mostra as condutoras dum Renault Clio e dum Peugeot 308 em plena discussão na rua duma cidade francesa.

Sem chegarem a um consenso, optaram antes por entrar nas suas viaturas para iniciarem uma espectacular sequência de colisões… a baixa velocidade!

Embora não tenham sofrido mazelas de maior, os carros sofreram danos significativos; as duas mulheres podem agora enfrentar sanções legais pelos danos materiais e por terem colocado em risco a vida de outras pessoas.

