Raikkonen assusta de morte Giovinazzi no 'inferno verde' de Nürburgring

É sabido que muitos condutores odeiam ir no banco do "pendura", uma sensação que ganha ainda mais peso quando falamos de pilotos profissionais.

Se a experiência no mítico "inferno verde" de Nürburgring-Nordschleife for a bordo do potente Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, pode tornar-se num verdadeiro pesadelo.

A organização da Fórmula 1 propôs um jogo a Kimi Raikkonen e a Antonio Giovinazzi: os dois pilotos teriam de responder a 23 questões feitas pelo co-piloto de ocasião sem tirar os olhos da pista.

Para piorar a situação, os 510 cv de potência debitados pelo Alfa Romeo Guilia Quadrifoglio mal "seguravam" a tração às rodas traseiras na pista molhada.

Escusado será dizer que Raikkonen saiu-se visivelmente bem melhor neste desafio, já que as suas habilidades como piloto de ralis não tranquilizaram em nada o companheiro de equipa.

Basta ver no vídeo os olhos esgazeados de Giovinazzi a cada sobreviragem do desportivo guiado pelo finlandês!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?