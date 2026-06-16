Radical: Renault Rafale ''transfigura-se'' em 4 Troop para a guerra

Já passaram mais de 100 anos mas na memória mantêm-se as imagens dos famosos táxis Renault parisienses a levarem em 1914 as tropas francesas para a frente de batalha na Primeira Guerra Mundial.

Pois a remilitarização que está a assistir-se na Europa devido aos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente poderá envolver de novo o uso militar de veículos civis.

O exemplo mais recente está na versão híbrida plug-in de 300 cv do Renault Rafale com tracção integral, depois de passar por profundas alterações sob a alçada dos engenheiros do grupo industrial Thales.

Solução militar completa…

O 4 Troop Concept foi estreado esta segunda-feira em Paris na Eurosatory 2026, naquela que é uma das maiores feiras mundiais de equipamentos militares.

Na sua base está uma ideia simples mas efectiva: desenvolver veículos militarizados o mais rapidamente possível por custos menores, mas repletos de tecnologia para atender às necessidades das forças terrestres.

O projecto baseia-se na experiência tecnológico-industrial do grupo Renault e nas tecnologias de ponta da Thales em matéria de comunicações e conectividade seguras a bordo.

… adaptáveis a vários modelos

O protótipo comporta sistemas integrados UAV (Veículo Aéreo Não Tripulado), sensores avançados, soluções híbridas de comunicações seguras e sistemas de apoio à decisão baseados em inteligência artificial.

Este modelo também permite a alimentação de toda essa tecnologia graças à bateria de 22 kWh, sem esquecer a função Vehicle-to-Load (V2L) para dispositivos eléctricos e electrónicos.

Acima de tudo, o 4 Troop Concept distingue todo o potencial da parceria entre o grupo Renault e a Thales em fornecerem, de forma rápida, soluções completas às forças militares.

A marca do losango especifica ainda que os equipamentos da sua parceira podem ser facilmente adaptados a vários modelos da sua gama; até a Trafic Van E-Tech pode ser transformada num lançador de drones!

Texto: P.R.S.

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