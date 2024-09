R17 Electric Restomod: regresso aos anos 70 em modo retrofurista

Recuperar "clássicos" em modo eléctrico é exemplar para as insígnias automóveis mostrarem o estado da arte em que se encontram, e mostrar que a electrificação não renega carros que marcaram uma época.

O Renault 17 é o exemplo mais recente, agora transformado num showcar alimentado a electrões pelas mãos de um designer francês.

Baseado no icónico coupé desportivo, o R17 Electric Restomod x Ora Ïto é uma reinterpretação escultural do modelo nascido em 1971.

Disruptivo quanto baste

O visual disruptivo para a época foi acentuado com quatro faróis redondos, portas sem caixilharia e ausência de pilar central, sem esquecer os vidros laterais traseiros retrácteis decorados com persianas.

Projectado sobre a estrutura monocasco do modelo original, este protótipo de exposição mantém o habitáculo, portas, janelas, vidros e vedações, bem como as superfícies de suporte técnico.

Mais largo em 17 cm para oferecer uma melhor condução, os guarda-lamas receberam um tratamento especial para comportar rodas maiores, comum resultado final muito bem conseguido.

Os faróis de origem foram substituídos por quatro módulos rectangulares, e os farolins simplificados com uma faixa luminosa a toda a largura do porta-bagagens.

A carroçaria nivelada, concebida em fibra de carbono, confere-lhe um peso contido de 1.400 quilos, com a inédita pintura Galactic Brown a reforçar o tom retrofuturista que o carro exibe.

Interior espartano à desportiva

As alterações imprimidas por Ora Ïto no habitáculo tentam manter as premissas do Renault 17 mas com os olhos bem apontados ao futuro.

Um ecrã multimédia exibe o ambiente gráfico dos actuais "eléctricos" da insígnia francesa, a que se somam quatro visores geométricos atrás do volante, renovando o espírito dos medidores de época.

Os bancos foram redesenhados em torno da estrutura dos assentos "pétala" originais, e adornados com novos tecidos.

O que falta saber mesmo neste protótipo são dados mais específicos sobre as afinações do chassis e, principalmente, o desempenho do propulsor eléctrico de 270 cv montado na traseira.

A marca do losango também não avançou com a capacidade da bateria mas, previsivelmente, poderá ter uma autonomia em redor dos 400 quilómetros.

O R17 Electric Restomod x Ora Ïto será uma das "estrelas" do pavilhão da Renault no salão automóvel de Paris que acontece de 14 a 20 de Outubro.

Este exemplar único está agora em exposição na MAISON5 em Paris até 11 deste mês, para depois ser exibido no concurso de elegância Chantilly Arts & Elegance Richard Mille, de 12 a 15 de Setembro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?