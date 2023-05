R 333: série especial do Volkswagen Golf já vem a caminho

Vem aí uma nova série especial da versão mais selvagem do Volkswagen Golf, para entusiasmar os adeptos do compacto alemão.

Chama-se R 333 e, como a própria designação revela, deverá ter os mesmos 333 cv e 420 Nm que o Golf R '20 Years Edition' exibe.

A novidade foi avançada esta semana no Youtube de forma muito discreta, com a apresentação oficial a acontecer no último dia de Maio.

O vídeo não dá muitos pormenores do Golf R 333, para além da pintura especial e das listas pretas nas laterais inferiores a dar nome à nova série, e dos escapes Akrapovic que o Volkswagen Golf R '20 Years Edition' já equipa.

