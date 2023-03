Quer construir um clássico? Tem o Land Rover Defender 90 da Lego

Há um novo Land Rover Defender 90 em Lego mas, ao invés de realçar as características do novo modelo, é o antecessor que é destacado.

Integrado na linha Lego Icons, o "brinquedo" comemora o 75.º aniversário da construtora britânica.

São 2.336 peças para construir o modelo, complementado com todos os acessórios necessários para uma expedição todo-o-terreno.

Com 32 cm de comprimento, detalha ao máximo pormenores como o porta-bagagens, o tejadilho e a entrada de ar elevada.

Nem sequer falta o guincho e as barras laterais do pára-choques dianteiro, assim como uma caixa de ferramentas e pranchas para a lama e areia.

A direcção e a suspensão são funcionais, enquanto as portas e o capô podem ser abertos, com o interior a incluir todos os elementos do "clássico".

A marca quis dar um tom especial a lançamento do off-roader ao levar um Defender às Terras Altas escocesas para transformá-lo na loja Lego de mais difícil acesso do mundo.

E, em jeito de desafio, foi também o cenário para os aventureiros Raha Moharrak e Aldo Kane verem quem conseguia construir primeiro o conjunto.

O Land Rover Defender 90 da Lego Icons será colocado à venda a partir de 1 de Abril por 239,99 euros.

Não é nada barato mas, à partida, o gozo para construí-lo por miúdos e graúdos está assegurado.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?