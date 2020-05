Quase pronto! Hyundai i20 N em acção nos lagos gelados da Suécia

O tão esperado Hyundai i20 N, o "pocket rocket" da marca sul-coreana para rivalizar com o Ford Fiesta ST, deixou-se ver durante os testes de desenvolvimento na neve, com a Hyundai a divulgar um conjunto de imagens e vídeos deste modelo nos lagos gelados de Arjeplog, na Suécia.

Ao volante deste i20 N esteve Thierry Neuville, piloto da marca no Mundial de WRC. O piloto belga não só pode testar este pequeno "hot hatch" na neve como ainda se sentou aos comandos do Hyundai RM19, um protótipo que deverá vir a dar lugar a um desportivo com motor central traseiro e tracção atrás.

Voltando ao i20 N, as imagens divulgadas pouco ou nada mostram e a Hyundai ainda não revelou quaisquer especificações. Destacam-se apenas as rodas de maior dimensão e os discos de travões com um diâmetro superior e pinças vermelhas.

A isto deverá obviamente somar-se uma carroçaria mais agressiva, marcada por pára-choques com entradas de ar mais proeminentes e por vários apontamentos aerodinâmicos, nomeadamente um difusor traseiro e um pequeno spoiler anterior.

Quanto ao motor, tudo indica que a Hyundai recorra ao novo bloco 1.5 T-GDI (do restyling do novo i30) e lhe retire uma potência em torno dos 200 cv, o que a confirmar-se deixa este i20 N em linha com o seu principal rival, o Ford Fiesta ST.

Até agora é isto que se sabe, mas de acordo com as palavras de Neuville, o desenvolvimento está no bom caminho: "Carro muito interessante. Muito preciso. Muito fácil de controlar. O motor sobe bem de rotação e o barulho é também muito interessante. Estou ansioso para ter este para o conduzir no WRC", atirou o belga.