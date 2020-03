Quarta geração do Toyota Yaris já passou por estradas nacionais

A quarta geração do Toyota Yaris ainda está em desenvolvimento mas já passou por estradas portuguesas, para receber as afinações finais. Com proporções muito distintas e com uma imagem renovada, o Yaris está mais musculado e promete uma condução mais divertida, fruto da nova afinação da suspensão, bastante mais rígida, e pela nova plataforma TNGA (GA-B), que coloca o conductor numa posição mais baixa e cerca de 60 mm mais recuada.



O resultado promete ser muito positivo, com uma condução mais dinâmica e com um "feeling" muito mais desportivo.



O novo Toyota Yaris 2020 chega a Portugal em Junho, ainda não existem preços anunciados para o mercado português.

A quarta geração do Yaris "cortou" relações com os motores Diesel e apresenta-se com um sistema híbrido que tem por base um bloco 1.5 de três cilindros e um sistema eléctrico, para uma potência total combinada de 116 cv. Porém, o acesso à gama é feito com um motor 1.0 a gasolina.