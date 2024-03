Q6 e-tron dá tiro de partida para nova etapa eléctrica da Audi

O Q6 e-tron assume-se como o ponto de partida para a nova era de electrificação da Audi.

Proposto como SUV e SUV coupé, é construído sobre a Platform Premium Electric com arquitectura de 800 volts, que partilha com o Porsche Macan.

O modelo chega com um atraso superior a um ano sobre a data prevista de lançamento devido a problemas de desenvolvimento do software,

Certo é que, com o Q6 e-tron, a marca dos quatro anéis espera ser um dos rivais a disputar um segmento eléctrico dominado até agora pelo Tesla Model Y.

Porte maciço

"Entalado" entre os eléctricos Q4 e-tron e Q8 e-tron, o Audi Q6 e-tron nem por isso é pequeno, como faz adivinhar o seu porte maciço.

A largura atinge os 1,97 metros e 1,65 de altura, com a distância entre eixos a fixar-se nos 2,90 metros.

A capacidade da bagageira, de 526 litros, pode chegar aos 1.529 com os bancos traseiros rebatidos, somando-se ainda um espaço de 64 litros sob o capô.

Muito próximo das formas do protótipo, mantém a típica grelha da marca mas com uma moldura mais delgada e com os cantos arredondados.

As ópticas são muito delgadas, com os faróis na parte inferior e as luzes diurnas OLED na superior, podendo suportar oito assinaturas luminosas.

Uma "máscara" preta completa a frente, definida pelas falsas entradas de ar enquanto atrás uma faixa de luz percorre toda a bagageira a unir os farolins.

Visto de lado percebe-se um perfil sóbrio e fluido, à conta dos painéis lisos das portas apenas "dobradas" nas pontas.

Essa opção dá ao SUV um tom mais musculado do que é normal, reforçado pelos grandes arcos para albergar rodas aerodinâmicas de 18 a 21 polegadas.

Distinção tecnológica

O habitáculo é um exemplo de distinção, com o tabliê a exibir linhas envolventes, e os bancos e painéis das portas a terem acabamentos muito cuidados.

Soma-se ainda o inédito ecrã panorâmico encurvado para o condutor, a englobar a instrumentação de 11,9 polegadas e o infoentretenimento de 14,5 polegadas.

É ainda combinado um terceiro ecrã opcional de 10,9 polegadas para o passageiro e um visor head-up de realidade aumentada.

Em estreia está a arquitectura electrónica E3 1.2 da Cariad, do grupo Volkswagen, para comandar o infoentretenimento e os apoios à condução, entre outras funções.

A Audi também emprega, pela primeira vez, o sistema operativo Android Auto para o sistema de infoentretenimento, à semelhança de outras insígnias.

Autonomia até 625 km

Nesta primeira fase de lançamento, o SUV será proposto em duas variantes mas sempre com dois propulsores eléctricos e tracção integral.

A Audi já confirmou a chegada, para mais tarde, de outras variantes mais acessíveis com tracção às duas rodas e bateria de 83 kWh.

O Q6 e-tron quattro oferece 285 kW (387 cv) capaz de levá-lo dos zero aos 100 km/hora em 5,9 segundos para uma velocidade máxima de 210 km/hora.

Com um consumo médio de 17 kWh/100 km, a autonomia da bateria de 100 kWh pode chegar aos 625 quilómetros com uma única carga.

Há ainda o SQ6 e-tron com 380 kW (517 cv), um número que o faz disparar até aos 100 km/hora em 4,3 segundos.

A velocidade de ponta atinge os 230 km/hora, com o consumo combinado a cifrar-se nos 17,5 kWh/100 km.

A mesma bateria oferece uma distância até 598 quilómetros, demorando apenas 20 minutos a carregá-la de dez a 80% a 270 kW em qualquer um dos casos.

O sistema de regeneração de energia comporta os modos automático e manual com três níveis, a que se soma o modo B com função e-Pedal.

Em corrente alternada admite carregamentos até 11 kW com o carregador de bordo de série, seguindo-se mais tarde o de 22 kW.

Ainda sem data de entrega ou preços definidos para o nosso país, o novo SUV 100% eléctrico da Audi já pode ser reservado na Alemanha.

O Q6 e-tron quattro é proposto a partir de 74.700 euros enquanto o SQ6 e-tron arranca nos 93.800 euros, com as primeiras entregas a acontecerem no Outono.

