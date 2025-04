Puma Gen-E reforça gama eléctrica da Ford; saiba os preços

Há um novo "eléctrico" da Ford já aberto às encomendas nacionais: o Puma Gen-E mantém as principais linhas do modelo original, mas com valências próprias dum compacto urbano alimentado a eletrões.

Por fora, o crossover urbano capta o espírito da última geração do modelo, mas com as necessárias alterações para torná-lo mais personalizado e aerodinâmico.

O interior segue os mesmos passos do Puma mild hybrid recentemente reestilizado mas com uma apresentação bem mais elegante mas também muito pragmática.

Quanto à conectividade a bordo, pouco ou nada há a reclamar face à concorrência: ligação 5G, assistente vocal Alexa, navegação ligada à "nuvem" e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

A arrumação MegaBox do Puma térmico passou a GigaBox neste "eléctrico", comportando até 574 litros de espaço, aos quais se somam mais 43 litros sob o capô para guardar os cabos de carregamento.

A "acompanhá-lo" estão avançados sistemas de apoio ao condutor, como o cruise control "inteligente" adaptativo com stop & go e manutenção de faixa, com acelerações e travagens mais suaves e naturais.

Pode ainda optar-se pelo assistente preditivo de velocidade para ajustar as descrições de curvas, assim como na entrada e saída de auto-estradas.

E, para facilitar as manobras na cidade ou em espaços confinados, pode contar com câmaras a 360 graus para a visão integral do espaço em redor.

523 km em cidade

O motor eléctrico de 123,5 kWh (168 cv) e 290 Nm, aliado a uma bateria de 43 kWh, assegura um consumo em redor dos 13,1 kWh/100 km para uma autonomia combinada até 376 quilómetros.

Em cidade a distância pode ir até aos 523 quilómetros, com o carregamento de dez a 80% da capacidade do acumulador, a 100 kW DC, a cumprir-se em cerca de 23 minutos.

As afinações garantem, segundo a insígnia americana, uma condução ao nível do Puma ST, com os zero aos 100 km/hora a demorarem "apenas oito segundos para uma velocidade de ponta de 160 km/hora.

As encomendas para o nosso país já estão abertas, com a versão base a arrancar nos 35.843 euros, subindo na variante Gen-E Premium aos 38.180 euros.

Em campanha, o primeiro beneficia dum desconto que o coloca nos 32.768 euros, com o topo de gama a baixar para os 35.105 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?