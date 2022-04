Project Thunderball: 935 cv para o novo super 'eléctrico' da Wiesmann

A Wiesmann voltou ao activo após um hiato de vários anos, e nada melhor para impor a sua presença do que com um super "eléctrico" de cortar a respiração.

Chama-se Project Thunderball e trata-se de um roadster de alto desempenho com 680 kW (935 cv) de potência e 1.100 Nm de binário máximos debitados pelos dois motores eléctricos.

O descapotável tem as linhas típicas que fizeram a fama da Wiesmann: um capô longo a terminar numa saliência dianteira emoldurada por uma grelha oval, e uma traseira muito curta.

O interior é muito clássico mas com todas as comodidades de um desportivo contemporâneo, com um ecrã táctil multimédia e bancos em fibra de carbono, revestidos a pele, com uma ergonomia envolvente.

Face a uma potência e binário de alto nível, para os 1.700 quilos que pesa, o Wiesmann Thunderball precisa apenas de 2,9 segundos para fazer os zero aos 100 km/hora, e 8,9 segundos para chegar aos 200 km/hora.

A bateria de 92 kWh assegura uma autonomia superior a 500 quilómetros, reforçada com os cinco níveis seleccionáveis para a recuperar a energia nas travagens e nas desacelerações.

O consumo eléctrico médio, segundo o ciclo WLTP, situa-se nos 20,5 kW por cada 100 quilómetros.

A tecnologia de 800 volt permite carregamentos até 300 kW em corrente contínua ou até 22 kW em corrente alternada com o carregador de bordo.

As encomendas para o Wiesmann Thunderball já estão abertas mas não foi revelado o preço nem a data de entrega dos primeiros exemplares que serão construídos na fábrica de Dülmen, na Alemanha.

