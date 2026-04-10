Procurem pelas curvas: Nissan Micra EV parece um GTI dos anos 80

Os preços para toda a gama já tinham sido avançados antes do Natal com a abertura das pré-reservas mas só esta quarta-feira o novíssimo Nissan Micra EV foi oficialmente apresentado no nosso país.

Já na sexta geração, o compacto derivado do Renault 5 E-Tech Electric assume por fora e por dentro um visual jovem e divertido, apoiado num desempenho ágil com se quer num citadino, e bem recheado de tecnologia evoluídas e intuitivas.

Sempre equipado de série com bomba de calor, o Nissan Micra EV segue os passos motrizes do "irmão" francês com motorizações de 90 kW (122 cv) e 225 Nm, e de 110 kW (150 cv) e 245 Nm.

A alimentá-lo estão baterias de 40 kWh para 308 quilómetros, enquanto a de 52 kWh promete até 419 quilómetros, sendo a primeira recarregável até 80 kW DC e a segunda a 100 kW.

Já o carregador de bordo admite até 11 kW em corrente alternada, dispondo ainda da tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos eléctricos externos.

O Nissan Micra EV é proposto em três níveis de acabamento – Engage, Advance e Evolve – por um preço de partida de 27.750 euros, e o Aquela Máquina voltou a guiá-lo depois dum curto ensaio integrado no troféu Carro do Ano ganho pelo Dacia Bigster.

Espírito japonês

É um verdadeiro ponta de lança para fazer da electromobilidade um hábito cada vez mais vulgar, agora "reforçado" pela crise energética que a guerra no Médio Oriente provocou no aumento substancial dos preços da gasolina e do gasóleo.

Se as proporções são praticamente as mesmas do R5 eléctrico (+ 5 cm para 3,97 metros de comprimento), as linhas joviais por fora fazem dele um intruso muito bem-vindo no trânsito urbano.

Surpreendente é que quase nenhum elemento da carroçaria é partilhado como o "irmão" gaulês, uma ideia que se perde de imediato ao entrar a bordo, mas felizmente bem "disfarçado" pelos materiais e acabamentos próprios da insígnia japonesa.

Mantêm-se a instrumentação de dez polegadas (é de sete na entrada de gama) e o ecrã multimédia com a mesma diagonal, com o infoentretenimento a apoiar-se na interface da Google para gerir todas as aplicações.

Os menus são intuitivos e claros, e as principais funções são ergonomicamente acessíveis através duma barra de atalhos, com a navegação nativa a inclui um eficaz planeador de rotas.

Agilidade própria dum hatchback

Quem já tenha conduzido o Renault 5 E-Tech eléctrico, depressa perceberá que as primeiras centenas de metros ao volante do Nissan Micra são muito familiares.

A condução é ágil e dinâmica quanto baste nesta variante de 110 kW (150 cv) e 245 Nm com o acabamento Advance, à conta duma direcção bem calibrada, e duma colagem efectiva ao asfalto.

A suspensão é algo rija a baixa velocidade, como é tradição nas propostas nipónicas, deixando passar para o habitáculo alguma aspereza em pisos mais degradados mas sem que o conforto geral fique demasiado comprometido.

E depois é o quase puro silêncio que se vive a bordo, face ao bom isolamento acústico do habitáculo, a deixar do lado de fora os incomodativos ruídos do rolamento e do vento, mesmo a velocidades de auto-estrada.

Um gozo ao volante

Se a cidade parece ser o palco ideal para este compacto brilhar, é nos arredores, e de preferência em estradas bem encurvadas, que se percebe quão efectivo é o seu comportamento.

As acelerações e recuperações, principalmente no modo Sport, quase fazem deste Micra um GTI (oito segundos dos zero aos 100 km/hora), bem contrabalançadas nas fortes reduções de velocidade através das imprescindíveis patilhas no volante.

Os cinco níveis de recuperação de energia, onde se inclui a função One Pedal para facilitar a condução no tráfego urbano, são efectivos para fixar o consumo médio abaixo dos 16 kWh/100 km e manter a capacidade quilométrica da bateria.

A bateria de 52 kWh anuncia 419 quilómetros de autonomia mas, sem qualquer surpresa, depressa começam a esgotar-se numa condução mais viva, como acontece na larga maioria dos carros alimentados a electrões.

Se se impuser alguma disciplina longe da auto-estrada nos modos Comfort ou Eco, são possíveis distâncias perto dos 350 quilómetros numa condução mista até ter de parar e esperar 30 minutos para carregar a bateria de 15 a 80% a 100 kW DC.

Já o carregador de bordo admite até 11 kW em corrente alternada, dispondo ainda da tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos eléctricos e electrónicos.

Bem concebido e melhor acabado, com assistentes à condução abrangentes, o Nissan Micra EV assume as mesmas qualidades das gerações anteriores, mesmo se o preço não seja muito convidativo para um citadino… como acontece com os rivais!

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço Engage 90 kW (122 cv) / 225 Nm 40 kWh Até 320 km Desde 27.750 euros Advance 90 kW (122 cv) / 225 Nm 40 kWh Até 320 km Desde 29.750 euros Advance 110 kW (150 cv) / 245 Nm 52 kWh Até 419 km Desde 33.250 euros Evolve 110 kW (150 cv) / 245 Nm 52 kWh Até 419 km Desde 35.250 euros

Texto: Pedro Rodrigues Santos

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