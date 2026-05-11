Primeiro BMW Alpina já se mostra de perfil

Nada como fazer do Concorso d’Eleganza Villa d’Este o cenário ideal para estrear o primeiro protótipo da BMW Alpina, tendo o lago Como em pano de fundo.

Sem qualquer noção de que tipo de motor irá alimentá-lo, a única imagem avançada do carro em perfil sugere que os futuros modelos desta divisão de luxo poderão ser mais distintos do que os BMW convencionais em que se baseiam.

Todavia, nem todas as propostas serão exclusivas e únicas, com a construtora de Munique a explicar que a nova Série 7 terá uma variante Alpina.

"Sabido" é que o protótipo a apresentar a 15 de Maio naquela estância italiana não deverá entrar em produção, uma decisão que a BMW também tinha confirmado para os seus Skytop e Speedtop… para depois ganharem produções ultra-limitadas!

Texto: P.R.S.

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