Primeiro BMW Alpina já acelera em Nardò nuns ''tranquilos'' 300 km/h

Estão já em pleno curso os testes dinâmicos do primeiro Alpina de produção após a compra total da insígnia de luxo pela BMW… e nada melhor do que escolher o circuito italiano de Nardò para os concretizar.

Camuflado para esconder os principais detalhes, o protótipo dá um vislumbre das jantes raiadas de 20 polegadas, "calçadas" com pneus específicos para esta derivação do renovado BMW Série 7.

Os pneumáticos comportam um revestimento interno em espuma que, segundo Oliver Viellechner, director da BMW Alpina, garante uma condução suave a alta velocidade sem comprometer a precisão.

Atrás destacam-se as quatro ponteiras ovais ligadas a um sistema de escape projectado especificamente para o bloco V8 turbocomprimido que irá alimentar a berlina.

Superior ao BMW M760 xDrive?

O painel de instrumentos assinala 301 km/hora na curta metragem que ilustra os ensaios, com uma leitura da potência e binário em tempo real de 488 cv e 579 Nm nos mais de 12 quilómetros do circuito de Nardò.

Não são números absolutos porque a marca não deu quaisquer dados. Como comparação, o derradeiro Alpina B7, que replicava o Série 7 de 2019, debitava 608 cv e 800 Nm para uns máximos 330 km/hora.

Mesmo assim, exibir aqueles 301 km/hora, sem qualquer informação sobre a motorização, está em sintonia com a proposta GT estabelecida pelo Vision BMW Alpina Concept em Maio.

Espera-se, no entanto, que o modelo de produção ultrapasse os 612 cv e 800 Nm que o híbrido plug-in BMW M760 xDrive passa às quatro rodas pelo seu posicionamento superior na gama.

Estreia oficial em 2027

Oliver Viellechner acrescenta que o binário máximo está disponível em praticamente toda a faixa de rotações.

Da mesma forma, a calibração especial da gestão do motor e do mapeamento do pedal do acelerador permitem uma entrega suave de potência.

Optimizada foi também a regulação da transmissão automática, que deverá ser de oito relações, para acompanhar as rotações mais elevadas do motor.

Todas as dúvidas mecânicas deverão ficar esclarecidas em 2027 quando este primeiro BMW Alpina de produção for apresentado oficialmente ao público.

Texto: P.R.S.

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