'Prego' a fundo: veja o Bentley Continental GT Speed a ultrapassar 340 km/hora

Nada como sentir todo o poder de um Bentley Continental GT Speed numa auto-estrada alemã sem limite de velocidade.

Lançado há menos de um ano, tem a dar-lhe força uma versão actualizada do bloco W12 biturbo de 6.0 litros, capaz de colocar nas quatro rodas qualquer coisa como 659 cv e 900 Nm.

Quer o motor, quer a transmissão estão calibrados para se adaptarem às características do condutor mais nervoso.

No modo Sport, o W12 biturbo foi regulado para aumentar ou diminuir o tempo do motor na faixa de rotação, até ser engrenada uma nova relação.

Não será um super desportivo comum face aos 2.273 quilos que pesa, mas certo é que é capaz de cumprir os zero aos 100 km/hora em 3,6 segundos, para uma velocidade de ponta a bater nos 335 km/hora.

É certo que no velocímetro, o ponteiro chega aos 347 km/hora na sétima das oito relações da caixa automática de dupla embraiagem, mas essa velocidade não foi verificada por GPS.

Números fabulosos que agora foram colocados à prova pelos especialistas do portal holandês AutoTopL, mesmo que tenham errado nos números do Continental GT Speed que surgem logo no início do vídeo.

