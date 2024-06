Preços revelados: Citroën C3 Aircross quer ser o mais barato dos 'crossovers'

Revelados que estão os preços para o Citroën C3 nas variantes híbrida e eléctrica, é agora a vez do C3 Aircross revelar os valores das versões You e Max com que irá atacar a concorrência no nosso país.

Estando na sua base a mesma plataforma multi-energias Smart Car do Citroën C3, não é surpresa que revele a mesma identidade estilística do compacto urbano.

A novidade está mesmo na capacidade para sete pessoas, com a insígnia francesa a sublinhar que é o primeiro SUV compacto do mercado europeu a ter um preço abaixo dos 20 mil euros.

Visual derivado do Oli

O novo C3 Aircross traduz-se em dois perfis idênticos, com a versão de cinco lugares proposta com soluções a gasolina, híbrida e eléctrica, estando esta última opção excluída da variante de sete lugares.

Contra os 4,17 metros que tinha de comprimento, o crossover é "esticado" aos 4,39 metros para conseguir a terceira fila de bancos rebatíveis na bagageira.

A frente muito vertical destaca ao centro o novo logótipo da insígnia e adopta a assinatura luminosa do protótipo Oli, composta por três segmentos luminosos.

Atrás, as ópticas assumem a forma de "ganchos", garantindo a continuidade estética da dianteira mas é o aumento das suas cotas que beneficiam esta proposta face ao antecessor.

A quebrar a "leitura" vertical está o tejadilho em branco ou preto, a contrastar com as cores Noir Perla Nera, Gris Mercurey, Rouge Elixir, Bleu Monte Carlo, Blanc Polaire e Vert Montana da carroçaria.

Presentes estão ainda vários pormenores cromáticos, como são os colour clips nos pára-choques e no painel traseiro, podendo ser mudados sempre que se quiser.

Conforto assegurado a bordo

A vida a bordo é definida pelo conceito C-Zen Lounge, alinhado com um visor head-up, um volante de dimensões reduzidas, e bancos Advanced Comfort redesenhados para um melhor apoio lateral.

A qualidade de condução é assegurada pela suspensão Advanced Comfort com duplos batentes hidráulicos progressivos, uma estreia no modelo e disponível de série em todas as versões.

Comporta ainda as tecnologias de apoio à condução comuns ao segmento em que se posiciona, bem como um sistema de infoentretenimento de última geração apoiado num ecrã táctil de 10,25 polegadas.

E, como pequeno familiar urbano que se assume, a bagageira chega aos 460 litros na versão de cinco lugares, baixando para os 330 litros na de sete lugares.

Híbrido, gasolina ou eléctrico?

O C3 Aircross disponibiliza as mesmas motorizações avançadas para o "irmão" C3 mas a novidade está mesmo na nova solução híbrida Hybrid 136.

Esta proposta usa o motor turbo 1.2 PureTech de nova geração, desenvolvido especificamente para aplicações híbridas, com 136 cv e 230 Nm.

A ele está combinada uma transmissão automática electrificada e-DCT de dupla embraiagem, que comporta um propulsor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm alimentado por uma bateria de 48 volts.

Em paralelo a esta opção está a motorização a gasolina de 100 cv e 205 Nm debitados pelo motor turbo PureTech de 1.2 litros, associada a uma caixa manual de seis relações.

A gama é completada pela opção 100% eléctrica, apenas para a versão de cinco lugares, composta por um propulsor de 83 kW (113 cv) e 120 Nm.

A ele está associada uma bateria de fosfato de ferro-lítio de 44 kWh para mais de 300 quilómetros, embora esteja ainda pendente a homologação da autonomia.

A capacidade máxima de carregamento em corrente contínua chega aos 100 kW, levando apenas 26 minutos para ir de 20 a 80% da carga.

Já com preços definidos para o mercado nacional, as encomendas para o Citroën C3 Aircross e respectiva variante eléctrica abrem esta sexta-feira, com as primeiras entregas a acontecerem no Outono.



