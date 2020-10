Powered by X-raid: o MINI Countryman mais radical que o dinheiro pode comprar

Depois de muitos anos de parceria no mundo da competição que culminou com várias vitórias no Dakar, a MINI e a X-raid decidiram criar um automóvel para a estrada. Assim nasceu o MINI Countryman Powered by X-raid, o Countryman mais radical que o dinheiro pode comprar.

Como seria de esperar, a MINI recorreu aos conhecimentos da X-raid para criar uma versão mais aventureira do Countryman, que se destaca da versão normal pela capacidade de andar pelos maus caminhos.

Com uma altura ao solo de 40 mm, o MINI Countryman Powered by X-raid viu os ângulos para todo-o-terreno melhorados, nomeadamente a capacidade de vau.

Além da maior altura ao solo, destacam-se os pneus específicos para todo-o-terreno (Cooper Discoverer AT3) montados em jantes de 17 polegadas e as alterações feitas ao chassis.

No departamento mecânico, não se sabe se foram feitas mais algumas alterações, ao contrário da imagem, que conta com autocolantes específicos nas portas, no capot e no portão da bagageira, para um "look" ainda mais aventureiro.

A marca britânica confirma que o modelo já está à venda, mas não revela quantas unidades vai produzir nem quanto vai custar.