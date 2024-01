Porsche usa IA para despedir-se de 2023 em grande estilo

A Porsche despediu-se de 2023 em grande estilo, com a ajuda da inteligência artificial, num vídeo que reflecte as celebrações dos 75 anos da insígnia.

Seja com a apresentação do renovado Cayenne, seja com o lançamento do fabuloso 718 Spyder RS, o ano que agora passou foi recheado de surpresas.

Não é esquecido o hiper carro Mission X assim como o Porsche 911 S/T, uma edição apenas para puristas nos 60 anos do icónico modelo.

E, a fechar 2023, a marca germânica contribuiu com 1,8 milhões de euros à Make-A-Wish.

Numa referência ao primeiro Porsche 356, a doação irá permitir concretizar os sonhos de 356 crianças em todo o mundo afectadas por doenças graves.

