Porsche Taycan Turbo GT Weissach: recordes atrás de recordes

Alvo de uma recente reestilização, o Porsche Taycan alargou a gama para incluir as variantes Turbo GT com ou sem o pacote Weissach.

Alimentado por dois motores eléctricos com 815 kW (1.108 cv) e 1.340 Nm combinados, o coupé eléctrico é um verdadeiro devorador de alcatrão.

Afinal, bastam-lhe 2,2 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a bater nos 305 km/hora.

Ambas as variantes já podem ser encomendadas no nosso país com o preço de partida acima de uns opíparos 252 mil euros antes das devidas personalizações.

Aerodinâmica polida

Porta-estandarte da gama Taycan, a versão equipada com o pacote Weissach tem como cartão de visita dois recordes na categoria de "eléctricos" de série.

A aerodinâmica mais polida dada nesta versão especial permitiu fazer 7:07,55 minutos na pista de Nürburgring, e 1:27,87 minutos na de Laguna Seca.

Essa aposta está bem visível no divisor dianteiro exclusivo, apoiado pelo deflector na parte inferior da carroçaria e pela asa traseira fixa.

A força descendente foi reforçada em 220 quilos enquanto 70 quilos foram emagrecidos com a retirada dos bancos traseiros e outros materiais de isolamento.

Os 1.108 cv de potência debitados pelos dois motores eléctricos apenas são conseguidos com a função Attack mode, que lhe dá 163 cv suplementares.

Um feito conseguido com um inversor mais potente e eficiente, aliado ao carboneto de silício como material semicondutor no eixo traseiro.

Concebido para elevar a corrente máxima a 900 amperes contra os anteriores 600 amperes, este elemento reduzi significativamente a perda de calor.

Significa que, para além do puro desempenho em estrada, o Taycan Turbo GT é um laboratório sobre rodas com soluções tecnológicas de última geração.

Os primeiros exemplares do Porsche Taycan Turbo GT, com ou sem o pacote Weissach, deverão começar a serem entregues na Primavera.

