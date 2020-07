Porsche Taycan Cross Turismo apanhado na auto-estrada

Já não deve faltar muito para a revelação oficial da variante Cross Turismo do Porsche Taycan. Segundo o Carscoops, o modelo 100% eléctrico foi "apanhado" numa auto-estrada algures na Europa em plena aceleração.

O protótipo de produção, apanhado pela câmara de bordo de um automobilista, quase nem está camuflado; apenas alguns detalhes se mantêm tapados.

Este Taycan Cross Turismo revela diferenças assinaláveis em relação ao Mission E Cross Turismo Concept apresentado há dois anos. Ao contrário daquele protótipo, o tejadilho alongado é interrompido de forma abrupta na janela traseira. Além de assinalar mais espaço para os ocupantes, mostrea-se também como um verdadeiro estradista.

Ainda sem se saberem as suas especificações técnicas, é muito provável que venha a ser equipado com os mesmos motores eléctricos com que o Taycan convencional possui.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?